«Кривоногий Андрюша немножко подправил ноги свои и забил». Быстров – о голе Мостового «Спартаку»

Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров оценил гол Андрея Мостового в воскресном матче между московской и петербургской командами.

«Кривоногий Андрюша немножко подправил ноги свои и наконец-то забил, поэтому мы ему отдали лучшего игрока.

Когда он пять раз ударил мимо, я сказал, что он свой забьет во втором тайме, и мы его признаем лучшим», – заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».