«Кривоногий Андрюша немножко подправил ноги свои и забил». Быстров – о голе Мостового «Спартаку»

Кто бы что не говорил, неплохим футболистом был Володя. Но на то, что он несёт по ящику смотреть довольно тяжко, а я ведь даже половины его бреда не слышал...
Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров оценил гол Андрея Мостового в воскресном матче между московской и петербургской командами.
«Кривоногий Андрюша немножко подправил ноги свои и наконец-то забил, поэтому мы ему отдали лучшего игрока.
Когда он пять раз ударил мимо, я сказал, что он свой забьет во втором тайме, и мы его признаем лучшим», – заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».