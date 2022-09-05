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    «Кривоногий Андрюша немножко подправил ноги свои и забил». Быстров – о голе Мостового «Спартаку»

    Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров оценил гол Андрея Мостового в воскресном матче между московской и петербургской командами.

    «Кривоногий Андрюша немножко подправил ноги свои и наконец-то забил, поэтому мы ему отдали лучшего игрока.

    Когда он пять раз ударил мимо, я сказал, что он свой забьет во втором тайме, и мы его признаем лучшим», – заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

    • «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
    • Гол Мостового стал победным.
    • Он забил спартаковцам 4 гола в РПЛ – больше, чем любой другой команде.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.09.2022 12:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2922

      Валерий2705 13 часов назад

      Кто бы что не говорил, неплохим футболистом был Володя. Но на то, что он несёт по ящику смотреть довольно тяжко, а я ведь даже половины его бреда не слышал...

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