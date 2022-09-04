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    Мостовой: «Надеюсь, «Зенит» будет побеждать «Спартак» постоянно»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ.

    «Сколько «Зенит» еще будет побеждать «Спартак»? Надеюсь, постоянно», – сказал Мостовой.

    • Мостовой забил победный гол в этой встрече.
    • Он был признан лучшим игроком матча.

    «Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение

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    Источник: Sport24

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    04.09.2022 23:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11611

      Алексей З 17 минут назад

      Постоянно ?
      Ну пока моль у власти и газпром в руках Миллера , наверно это будет происходить.
      Нет в Питере фундамента, развития , всё держится на деньгах госкорпорации. Вот тупо представить , что клуб финансируется в объёмах цска, динамо , спартака и что ? Бразилы сваливают и кто на поле выходит?
      Мостовой, Кузяев, Баканв, Сергеев , Чистяков и Алипов ?
      При всём уважении , но разницу делают не они.
      Мостовому язычёк можно прекрыть. Отменят лимит , Миллер ещё 3-4 купит и этот герой на лавке сидеть будет.
      Постоянно.

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      Рейтинг: +11

      Палычвсех 2 часа назад

      сто процентов

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      Рейтинг: +9707

      R_a_i_n 5 часов назад

      Что то в Европе Мостовой молчал в тряпку.

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      Рейтинг: +71

      Аvеngеr > R_a_i_n 5 часов назад

      Европы сейчас нет, а 2:1 есть.

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      Рейтинг: +9707

      R_a_i_n > Аvеngеr 2 часа назад

      Согласись, тут нечем гордиться. Две разные команды по классу.

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      Рейтинг: +15267

      Fusballer 6 часов назад

      Забил потому, что манекены были в защите.

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      Рейтинг: +4383

      mopecekca 6 часов назад

      ***, к чему это...

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