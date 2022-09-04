Мостовой: «Надеюсь, «Зенит» будет побеждать «Спартак» постоянно»

Постоянно ?
Ну пока моль у власти и газпром в руках Миллера , наверно это будет происходить.
Нет в Питере фундамента, развития , всё держится на деньгах госкорпорации. Вот тупо представить , что клуб финансируется в объёмах цска, динамо , спартака и что ? Бразилы сваливают и кто на поле выходит?
Мостовой, Кузяев, Баканв, Сергеев , Чистяков и Алипов ?
При всём уважении , но разницу делают не они.
Мостовому язычёк можно прекрыть. Отменят лимит , Миллер ещё 3-4 купит и этот герой на лавке сидеть будет.
Постоянно.
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ.
«Сколько «Зенит» еще будет побеждать «Спартак»? Надеюсь, постоянно», – сказал Мостовой.
- Мостовой забил победный гол в этой встрече.
- Он был признан лучшим игроком матча.
«Спартаку» редко везет во вторых таймах с «Зенитом». Сейчас – две травмы, два гола и поражение