Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    РПЛ. ЦСКА победил «Крылья» благодаря голу Дивеева и сравнялся по очкам с «Зенитом»

    ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Крылья Советов» в гостевом матче 8-го тура РПЛ. Единственный гол на 79-й минуте забил защитник московской команды Игорь Дивеев.

    ЦСКА набрал 17 очков и делит первое место с «Зенитом» и «Краснодаром».

    За «Крылья» впервые с июля сыграл Сергей Пиняев. Он вышел на замену на 70-й минуте.

    Россия. РПЛ. 8-й тур

    Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Дивеев, 79.

    Крылья Советов: Ломаев, Бейл, Евгеньев (Хубулов, 84), Солдатенков, Барач, Горшков (Зотов, 70), Соколов (Пиняев, 70), Коваленко, Якуба (Витюгов, 70), Ежов (Шитов, 90), Глушенков.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес (Обляков, 70), Мойзес, Медина, Карраскаль (Карраскаль, 54), Чалов (Гайч, 70).

    Предупреждения: Евгеньев, 48; Глушенков, 51; Зотов, 75 – Зделар, 23; Карраскаль, 51.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Ловрен считает, что «Зенит» уничтожил «Спартак» в обоих таймах 5
    «Мы доминировали». Главный тренер «Локо» Циннбауэр объяснил поражение в большинстве от «Ахмата» 3
    Дюков: «Моя позиция по Fan ID? Поговорим позже» 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.09.2022 16:57
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2009

      моэм 10 часов назад

      Поздравляю судью Любимова с отличной игрой , не поставившему идиотский пенальти и не обломавший кайф от игры , чем кстати позволил ЦСКА увезти ЧЕСТНЫЕ ТРИ ОЧКА ... хотя есть мысли что ЦСКА просто предпочёл "не заносить" , а решил выиграть матч без помощи рефери ...а вот Динамо на 100% "занесло" , иначе Мешков заметил бы борцовский приём Сазонова и поставил бы 100% пенальти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4839

      алдан2014 12 часов назад

      Вот так интрига. Давненько не было такого. Спасибо всем командам. А говорили,что болото. Нет,интересно. Больше хотелось бы наших пацанов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Фитоняшич 12 часов назад

      Осинькин проиграл этот матч заменой в три игрока в самый неподходящий момент. ЦСКА буквально не знал, что делать на поле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2190

      АЛЕКС 58 12 часов назад

      Нервный матч. Спасибо,выиграли..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1080

      САНЁК17 12 часов назад

      Сломался крылышки,не выдержал кривых копыт коней

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2095

      prtcs 13 часов назад

      Результат порадовал, но не качество игры. Количество технического брака и потерь мяча у армейцев зашкаливает.
      Всех красно-синих с победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15401

      NewLife 13 часов назад

      КС понравились, проигрыш - цена одной ошибки в обороне. Почтение Осинькину за качественный футбол.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11611

      Алексей З > NewLife 13 часов назад

      Вот это ты дал.
      КС очень средне играют , рисунка вообще не видно, за счёт чего хотят выиграть.
      У них одна победа в первом туре, благо ну очень слабых в этом году 3-4 , на их фоне смотрятся по лучше.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15401

      NewLife > Алексей З 10 часов назад

      Мы разный футбол смотрели))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      Теркчанин 13 часов назад

      Крыльям дыхалки не хватило,если бы как в начале играли весь матч,,могли бы и выиграть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11611

      Алексей З 13 часов назад

      Вроде конкурент, а нравится как армейцы играют.
      Всё по делу.
      Отметил бы судью. Отработал парень супер, может .
      А вот на ВАРе дебилы неХ в футболе не разбираются, подставляют главного, красава не поддался.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7910

      vladik12 > Алексей З 13 часов назад

      Прост Гинер на VAR занес, а главному - забыл.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11611

      Алексей З > vladik12 13 часов назад

      Лучше б он тебе мозгов занёс.
      Клиника.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8571

      GoLenaStop 13 часов назад

      КС - молодцы, правильно играют "по нотам"... не хватает игрокам в атаке этаких смелых импровизаций, а-ля их красавец вратарь Ломаев.
      ЦСКА вполне заслуженно заработал 3.
      Командам - удачи.
      Всем - здоровья и любви.



      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11