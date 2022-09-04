РПЛ. ЦСКА победил «Крылья» благодаря голу Дивеева и сравнялся по очкам с «Зенитом»

ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Крылья Советов» в гостевом матче 8-го тура РПЛ. Единственный гол на 79-й минуте забил защитник московской команды Игорь Дивеев.

ЦСКА набрал 17 очков и делит первое место с «Зенитом» и «Краснодаром».

За «Крылья» впервые с июля сыграл Сергей Пиняев. Он вышел на замену на 70-й минуте.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Дивеев, 79.

Крылья Советов: Ломаев, Бейл, Евгеньев (Хубулов, 84), Солдатенков, Барач, Горшков (Зотов, 70), Соколов (Пиняев, 70), Коваленко, Якуба (Витюгов, 70), Ежов (Шитов, 90), Глушенков.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес (Обляков, 70), Мойзес, Медина, Карраскаль (Карраскаль, 54), Чалов (Гайч, 70).

Предупреждения: Евгеньев, 48; Глушенков, 51; Зотов, 75 – Зделар, 23; Карраскаль, 51.

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