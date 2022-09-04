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  • РПЛ. ЦСКА победил «Крылья» благодаря голу Дивеева и сравнялся по очкам с «Зенитом»

РПЛ. ЦСКА победил «Крылья» благодаря голу Дивеева и сравнялся по очкам с «Зенитом»

4 сентября 2022, 16:57
27

ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Крылья Советов» в гостевом матче 8-го тура РПЛ. Единственный гол на 79-й минуте забил защитник московской команды Игорь Дивеев.

ЦСКА набрал 17 очков и делит первое место с «Зенитом» и «Краснодаром».

За «Крылья» впервые с июля сыграл Сергей Пиняев. Он вышел на замену на 70-й минуте.

Россия. РПЛ. 8-й тур

Крылья Советов (Самара) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Дивеев, 79.

Крылья Советов: Ломаев, Бейл, Евгеньев (Хубулов, 84), Солдатенков, Барач, Горшков (Зотов, 70), Соколов (Пиняев, 70), Коваленко, Якуба (Витюгов, 70), Ежов (Шитов, 90), Глушенков.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес (Обляков, 70), Мойзес, Медина, Карраскаль (Карраскаль, 54), Чалов (Гайч, 70).

Предупреждения: Евгеньев, 48; Глушенков, 51; Зотов, 75 – Зделар, 23; Карраскаль, 51.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (27)
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Skull_Boy
1662300040
Крылья начали за здравие, а закончили за упокой и повезло что не разгром
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slavа0508
1662300111
С победой Армейцев !!!
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CSKA57
1662300226
ЦСКА с победой!
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ALEX ML
1662300332
С победой, но что то надо менять в атаке
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Bozigit
1662300346
хороший получается чемпионат. не скучный
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vladik12
1662300372
Все говорят, что "Спартак" - главный конкурент "Зениту", а смотрим в таблицу - "Спартак" всего лишь пятый).
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portero
1662300556
ЦСКА выиграл по делу, перестали Крылья бегать вр втором тайме, сдохли ребятки, редко получалрсь много ошибок еа ровном месте.... Ежов тоже слабоват, вон Тюка пробил с ходу вчера и забил, а этот останавливает, ктож даст столько времени.....
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GoLenaStop
1662300795
КС - молодцы, правильно играют "по нотам"... не хватает игрокам в атаке этаких смелых импровизаций, а-ля их красавец вратарь Ломаев. ЦСКА вполне заслуженно заработал 3. Командам - удачи. Всем - здоровья и любви.
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NewLife
1662300933
КС понравились, проигрыш - цена одной ошибки в обороне. Почтение Осинькину за качественный футбол.
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АЛЕКС 58
1662302157
Нервный матч. Спасибо,выиграли..
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