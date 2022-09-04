«Фотошоп, возможно». Агент Норманна прокомментировал фото игрока в форме «Динамо»

Имад Эль Хаммичи, агент полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, усомнился в подлинности фотографии игрока в форме «Динамо» во время медосмотра для москвичей.
– Сегодня появилось фото, где Норманн стоит с врачом в футболке «Динамо». Переход состоится?
– Нет, еще ничего не решено. Этот человек мог отфотошопить фотографию.
- Прошлый сезон Норманн провел в аренде в «Норвиче».
- Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 25 матчах.
- Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до 2024 года.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»