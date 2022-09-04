«Фотошоп, возможно». Агент Норманна прокомментировал фото игрока в форме «Динамо»

Имад Эль Хаммичи, агент полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, усомнился в подлинности фотографии игрока в форме «Динамо» во время медосмотра для москвичей.

– Сегодня появилось фото, где Норманн стоит с врачом в футболке «Динамо». Переход состоится?

– Нет, еще ничего не решено. Этот человек мог отфотошопить фотографию.