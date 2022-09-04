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    В «Динамо» объяснили срыв трансфера Самошникова

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, почему в команду не перешел защитник «Рубина» Иван Самошников.

    «Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский объяснил ситуацию. Клубы не договорились. По цене, по условиям.

    Будем ли возвращаться к этому трансферу? Посмотрим, как сложится. Скорее всего, в это трансферное окно – нет», – сказал Гафин.

    • Самошников – уроженец Москвы.
    • В новом сезоне Самошников сделал 2 ассиста в 6 играх.
    • Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    04.09.2022 12:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1966

      Vitaga 15 часов назад

      и зачем было придумывать- мол не прошел медоосмотр

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