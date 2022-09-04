В «Динамо» объяснили срыв трансфера Самошникова

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, почему в команду не перешел защитник «Рубина» Иван Самошников.
«Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский объяснил ситуацию. Клубы не договорились. По цене, по условиям.
Будем ли возвращаться к этому трансферу? Посмотрим, как сложится. Скорее всего, в это трансферное окно – нет», – сказал Гафин.
- Самошников – уроженец Москвы.
- В новом сезоне Самошников сделал 2 ассиста в 6 играх.
- Рыночная стоимость россиянина – 3 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»