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    Стало известно, когда Дзагоев может дебютировать за «Рубин»

    Новичок «Рубина» Алан Дзагоев не исключил, что появится на поле уже в воскресенье.

    4 сентября казанцы примут «Аланию» в восьмом туре Первой лиги.

    – Всех интересует, как твое здоровье, как форма.

    – Все отлично. После последней игры я отдохнул две-три недели. Потом начал спокойно готовиться, времени было достаточно.

    Я занимался на базе ЦСКА, за что им огромное спасибо. Также занимался с Игорем Степановым, это реабилитолог ЦСКА, он меня привел в хорошую физическую готовность.

    Я сам ощущаю, что готовность сейчас хорошая, проблем никаких нет. Две мощные тренировки я здесь уже провел, все отлично, все выдержал.

    Могу сказать, что за последние четыре года я наверно так хорошо себя не чувствовал в плане физической готовности. А дальше только время покажет.

    – В ближайшей игре примешь участие?

    – Леонид Викторович меня спросил, готов ли я играть, я сказал, что готов. Соскучился уже.

    • 32-летний Дзагоев бесплатно перешел в «Рубин» после расторжения контракта с ЦСКА.
    • Его соглашение с казанцами рассчитано до конца сезона-2022/23.
    • Рыночная стоимость хавбека – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: сайт «Рубина»

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    03.09.2022 13:21
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