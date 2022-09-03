Стало известно, когда Дзагоев может дебютировать за «Рубин»

Новичок «Рубина» Алан Дзагоев не исключил, что появится на поле уже в воскресенье.

4 сентября казанцы примут «Аланию» в восьмом туре Первой лиги.

– Всех интересует, как твое здоровье, как форма.

– Все отлично. После последней игры я отдохнул две-три недели. Потом начал спокойно готовиться, времени было достаточно.

Я занимался на базе ЦСКА, за что им огромное спасибо. Также занимался с Игорем Степановым, это реабилитолог ЦСКА, он меня привел в хорошую физическую готовность.

Я сам ощущаю, что готовность сейчас хорошая, проблем никаких нет. Две мощные тренировки я здесь уже провел, все отлично, все выдержал.

Могу сказать, что за последние четыре года я наверно так хорошо себя не чувствовал в плане физической готовности. А дальше только время покажет.

– В ближайшей игре примешь участие?

– Леонид Викторович меня спросил, готов ли я играть, я сказал, что готов. Соскучился уже.