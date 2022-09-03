Стало известно, когда Дзагоев может дебютировать за «Рубин»

Новичок «Рубина» Алан Дзагоев не исключил, что появится на поле уже в воскресенье.
4 сентября казанцы примут «Аланию» в восьмом туре Первой лиги.
– Всех интересует, как твое здоровье, как форма.
– Все отлично. После последней игры я отдохнул две-три недели. Потом начал спокойно готовиться, времени было достаточно.
Я занимался на базе ЦСКА, за что им огромное спасибо. Также занимался с Игорем Степановым, это реабилитолог ЦСКА, он меня привел в хорошую физическую готовность.
Я сам ощущаю, что готовность сейчас хорошая, проблем никаких нет. Две мощные тренировки я здесь уже провел, все отлично, все выдержал.
Могу сказать, что за последние четыре года я наверно так хорошо себя не чувствовал в плане физической готовности. А дальше только время покажет.
– В ближайшей игре примешь участие?
– Леонид Викторович меня спросил, готов ли я играть, я сказал, что готов. Соскучился уже.
- 32-летний Дзагоев бесплатно перешел в «Рубин» после расторжения контракта с ЦСКА.
- Его соглашение с казанцами рассчитано до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость хавбека – 1,5 миллиона евро.