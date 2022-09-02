«Размер был в интересах обеих сторон». В «Спартаке» рассказали о компенсации Урунову за расторжение контракта

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий по поводу прекращения сотрудничества с полузащитником Остоном Уруновым.

Сообщалось, что футболист пошел на уступки в переговорах о расторжении контракта и согласился на снижение компенсации более чем в два раза.

«Компенсация Урунову, как и у всех футболистов в такой ситуации, была. Размер был в интересах обеих сторон.

Мы договорились и первоначальные условия существенно снизились», – заявил Мележиков.