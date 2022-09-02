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    «Размер был в интересах обеих сторон». В «Спартаке» рассказали о компенсации Урунову за расторжение контракта

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий по поводу прекращения сотрудничества с полузащитником Остоном Уруновым.

    Сообщалось, что футболист пошел на уступки в переговорах о расторжении контракта и согласился на снижение компенсации более чем в два раза.

    «Компенсация Урунову, как и у всех футболистов в такой ситуации, была. Размер был в интересах обеих сторон.

    Мы договорились и первоначальные условия существенно снизились», – заявил Мележиков.

    • «Спартак» купил Урунова в августе 2020 года у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • С тех пор он провел 9 матчей и забил 1 гол.
    • Сегодня узбекский хавбек перешел в «Урал».

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.09.2022 18:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +28519

      JTherry 3 сентября 2022, 00:30

      Спартак заплатил компенсацию 150 тысяч евро за расторжение контракта, поэтому экономия - гораздо больше, чем в 2 раза, если учесть, что контракт "папа" выбил для урун-цума до 2025 года...

      1
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      Рейтинг: +1321

      ScarlettOgusania 2 сентября 2022, 23:39

      "размер" всегда в интересах обеих сторон и имеет значение)

      2
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 2 сентября 2022, 20:42

      Поимел мясцо и ушел в Урал. Надеюсь, еще будут его голы в ворота хряков

      0
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор > Тарарат 2 сентября 2022, 21:11

      Это вы у себя в тарасоффке друг другу дымоходы прочищайте. Я из армии натуралов с берегов Исети

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      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n 2 сентября 2022, 19:51

      Пару чебуреков ему и вся компенсация!

      2
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      Рейтинг: +2251

      kvm > R_a_i_n 2 сентября 2022, 19:57

      и овечку в свадебном наряде...

      1
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