Ассистент Карпина оценил шансы Кокорина на возвращение в сборную России

Юрий Никифоров, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».

«Возможно ли, что обратим внимание на Кокорина? Пускай сначала он начнет играть. Конечно, рад за него, дай бог, чтобы он начал играть, потому что были и травмы, и ситуации разные получались не очень.

Удачи ему, пускай, так сказать, возобновляет свою карьеру, перезапускает ее», – сказал Никифоров.

Кипрский клуб арендовал 31-летнего россиянина.

Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

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