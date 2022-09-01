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    Ассистент Карпина оценил шансы Кокорина на возвращение в сборную России

    Юрий Никифоров, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».

    «Возможно ли, что обратим внимание на Кокорина? Пускай сначала он начнет играть. Конечно, рад за него, дай бог, чтобы он начал играть, потому что были и травмы, и ситуации разные получались не очень.

    Удачи ему, пускай, так сказать, возобновляет свою карьеру, перезапускает ее», – сказал Никифоров.

    • Кипрский клуб арендовал 31-летнего россиянина.
    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: «Р-Спорт»

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