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    Ежов прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Спартака».

    «Кто-то что-то сказал – и это разлетелось. Нет смысла обращать на это внимание. В «Крылья» приходили документы из «Спартака»? Я не знаю. До меня ничего не доходило. Поэтому ничего не могу вам сказать: правда это или нет», – сказал Ежов.

    • 24-летний Ежов стоит 1,5 миллиона евро.
    • Хавбек забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 6 матчах этого сезона.
    • Ежов – воспитанник «Чертаново».

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    Источник: «Чемпионат»

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