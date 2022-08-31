Ежов прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Спартака».

«Кто-то что-то сказал – и это разлетелось. Нет смысла обращать на это внимание. В «Крылья» приходили документы из «Спартака»? Я не знаю. До меня ничего не доходило. Поэтому ничего не могу вам сказать: правда это или нет», – сказал Ежов.

24-летний Ежов стоит 1,5 миллиона евро.

Хавбек забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 6 матчах этого сезона.

Ежов – воспитанник «Чертаново».

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