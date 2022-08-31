Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Маслов ответил, что нужно сделать «Спартаку» для победы над «Зенитом»

Маслов ответил, что нужно сделать «Спартаку» для победы над «Зенитом»

31 августа 2022, 11:23
5

Защитник «Спартака» Павел Маслов иронично ответил на вопрос, что нужно сделать его команде для победы над «Зенитом» в восьмом туре РПЛ.

«Что нам нужно сделать, чтобы обыграть «Зенит»? Не дать им забить, забить самим – и тогда мы выиграем! И в дальнейшем, чтобы бороться с ними за чемпионство, нам надо стараться делать так же.

Конечно, это хорошо, что мы проведем минимум 5 матчей с «Зенитом» в этом сезоне. Чем больше интересных встреч с сильным соперником, тем лучше. И для зрителей, и для нас. Сильная конкуренция помогает расти. Чемпионство? Не хочется заглядывать в будущее», – сказал Маслов.

  • Матч состоится 4 сентября на «Открытие Арене».
  • «Спартак» не побеждает «Зенит» в официальных матчах с 2017 года.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Еще по теме:
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком» 7
Шишкин: «Нет ничего критичного в поражении «Спартака» от «Зенита». Москвичи и так прыгнули выше головы» 2
«Его просто не существует». Хачатурянц – о конкурентах «Зенита» в РПЛ 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Маслов Павел
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maygli
1661937372
Надо, чтоб Маслов не забивал в свои ворота.
Ответить
alp
1661942418
в этом году спартак радует тем, что перестал после нескольких успешных игр примерять на себя чемпионство.. по крайней мере, в этом году этого заметно меньше.
Ответить
Persona_non_Grata
1661944729
Я так понимаю интервью с главным специалистом было ?)
Ответить
somn
1661950287
Больше нет тем?
Ответить
Главные новости
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
23:30
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
22:49
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
22:27
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
21:32
2
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
21:27
3
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
3
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
1
Все новости
Все новости
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
3
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой
20:45
1
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
20:33
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
1
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
19:55
10
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
19
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
4
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
5
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
11
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
1
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
3
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
16
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
3
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
20
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
11
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+