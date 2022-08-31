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    Маслов ответил, что нужно сделать «Спартаку» для победы над «Зенитом»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов иронично ответил на вопрос, что нужно сделать его команде для победы над «Зенитом» в восьмом туре РПЛ.

    «Что нам нужно сделать, чтобы обыграть «Зенит»? Не дать им забить, забить самим – и тогда мы выиграем! И в дальнейшем, чтобы бороться с ними за чемпионство, нам надо стараться делать так же.

    Конечно, это хорошо, что мы проведем минимум 5 матчей с «Зенитом» в этом сезоне. Чем больше интересных встреч с сильным соперником, тем лучше. И для зрителей, и для нас. Сильная конкуренция помогает расти. Чемпионство? Не хочется заглядывать в будущее», – сказал Маслов.

    • Матч состоится 4 сентября на «Открытие Арене».
    • «Спартак» не побеждает «Зенит» в официальных матчах с 2017 года.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5849

      maygli 55 минут назад

      Надо, чтоб Маслов не забивал в свои ворота.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2205

      fakeid 1 час назад

      адекватно ответил. а журналистов, задающих идиотские вопросы, нужно ссылать в сибирь.

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      ...
      Рейтинг: +11534

      Алексей З > fakeid 1 час назад

      К сожалению , для всех дебилов и Сибири будет мало.

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