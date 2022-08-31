Маслов ответил, что нужно сделать «Спартаку» для победы над «Зенитом»

Защитник «Спартака» Павел Маслов иронично ответил на вопрос, что нужно сделать его команде для победы над «Зенитом» в восьмом туре РПЛ.

«Что нам нужно сделать, чтобы обыграть «Зенит»? Не дать им забить, забить самим – и тогда мы выиграем! И в дальнейшем, чтобы бороться с ними за чемпионство, нам надо стараться делать так же.

Конечно, это хорошо, что мы проведем минимум 5 матчей с «Зенитом» в этом сезоне. Чем больше интересных встреч с сильным соперником, тем лучше. И для зрителей, и для нас. Сильная конкуренция помогает расти. Чемпионство? Не хочется заглядывать в будущее», – сказал Маслов.