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    «Бавария» продала «Болонье» нападающего Зиркзее

    «Бавария» объявила о переходе форварда Джошуа Зиркзее в «Болонью».

    Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро.

    С новым клубом 21-летний голландец заключил контракт до 2026 года.

    «Бавария» сохранила за собой право обратного выкупа игрока.

    • Зиркзее оказался в системе мюнхенского клуба в 2017 году.
    • За основную команду он провел 17 матчей и забил 4 гола.
    • Нападающего отдавали в аренду «Парме» и «Андерлехту».

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    Источник: сайт «Баварии»

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      BlackMurder 25 секунд назад

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