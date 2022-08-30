«Бавария» продала «Болонье» нападающего Зиркзее

«Бавария» объявила о переходе форварда Джошуа Зиркзее в «Болонью».

Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро.

С новым клубом 21-летний голландец заключил контракт до 2026 года.

«Бавария» сохранила за собой право обратного выкупа игрока.

Зиркзее оказался в системе мюнхенского клуба в 2017 году.

За основную команду он провел 17 матчей и забил 4 гола.

Нападающего отдавали в аренду «Парме» и «Андерлехту».

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