Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карпин заявил, что может вызвать Комличенко в сборную России

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем донского клуба Николае Комличенко.

    – У Комличенко с учетом высокой результативности есть шанс быть вызванным на сентябрьский сбор национальной команды?

    – У всех российских футболистов есть шанс быть вызванным в сборную. Комличенко не исключение. Если он будет продолжать играть так, как он играет, то может быть.

    – А когда вы объявите состав?

    – Когда надо будет, тогда и объявим.

    • Комличенко забил 5 голов в 7 матчах этого сезона.
    • Он провел 3 матча за сборную, забил 1 гол.

    Новости по теме
    Комличенко: «Странно, что на Кубке не будет Fan ID. Тот же стадион, те же болельщики»
    Комличенко: «Судья звонит в РПЛ и просит переписать мой гол на автогол. Удивительно»
    Комличенко: «Все пишут, что я Волк. Мне скидывают мемы, я смеюсь»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.08.2022 23:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16902

      Cleaner 2 часа назад

      КУДА вызвать??????????????????????????????? Ржу ни могу...)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11