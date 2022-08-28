Карпин заявил, что может вызвать Комличенко в сборную России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем донского клуба Николае Комличенко.

– У Комличенко с учетом высокой результативности есть шанс быть вызванным на сентябрьский сбор национальной команды?

– У всех российских футболистов есть шанс быть вызванным в сборную. Комличенко не исключение. Если он будет продолжать играть так, как он играет, то может быть.

– А когда вы объявите состав?

– Когда надо будет, тогда и объявим.