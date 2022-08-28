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    Зиньковский: «Рад, что «Крылья Советов» выпали «Спартаку» в Кубке России. Хочу сыграть с ними»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал итог жеребьевки группового этапа Кубка России.

    «Игра с «Крыльями» — дополнительная мотивация. Очень хочу сыграть с ними. Я обрадовался, что Самара выпала «Спартаку», а сама игра будет совсем скоро», – сказал Зиньковский.

    • «Спартак» примет самарцев в 1-м туре группового этапа 30 августа.
    • Зиньковский куплен этим летом у «Крыльев Советов».
    • Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль анонсировал, что в Кубке у «Спартака» будет играть молодежь.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1669

      Sviro 1 час назад

      Чему ты радуешься? Хочется вбить гвоздь в свою бывшую команду?

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