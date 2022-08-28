Зиньковский: «Рад, что «Крылья Советов» выпали «Спартаку» в Кубке России. Хочу сыграть с ними»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал итог жеребьевки группового этапа Кубка России.
«Игра с «Крыльями» — дополнительная мотивация. Очень хочу сыграть с ними. Я обрадовался, что Самара выпала «Спартаку», а сама игра будет совсем скоро», – сказал Зиньковский.
- «Спартак» примет самарцев в 1-м туре группового этапа 30 августа.
- Зиньковский куплен этим летом у «Крыльев Советов».
- Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль анонсировал, что в Кубке у «Спартака» будет играть молодежь.
Источник: «Чемпионат»