Зиньковский: «Рад, что «Крылья Советов» выпали «Спартаку» в Кубке России. Хочу сыграть с ними»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал итог жеребьевки группового этапа Кубка России.

«Игра с «Крыльями» — дополнительная мотивация. Очень хочу сыграть с ними. Я обрадовался, что Самара выпала «Спартаку», а сама игра будет совсем скоро», – сказал Зиньковский.