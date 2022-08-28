Роналду согласился перейти в «Наполи»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду приближается к трансферу в «Наполи». Португалец дал согласие на аренду.

Англичане будут полностью платить зарплату игроку. В обмен на Роналду в Манчестер, вероятно, оправится форвард Виктор Осимхен. За него «МЮ» доплатит 100 миллионов евро.