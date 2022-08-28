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    Роналду согласился перейти в «Наполи»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду приближается к трансферу в «Наполи». Португалец дал согласие на аренду.

    Англичане будут полностью платить зарплату игроку. В обмен на Роналду в Манчестер, вероятно, оправится форвард Виктор Осимхен. За него «МЮ» доплатит 100 миллионов евро.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1060

      САНЁК17 22 минуты назад

      Ему придется потеть, лишь бы Месси не опередил по голам, как он говорил,понятно Наполи долеко не пойдет,будем ждать, смотреть, болеть за игру команды

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      Рейтинг: +16888

      Cleaner 2 часа назад

      Роналду - разоритель МЮ. Там согласны на все, лишь бы Криштиану свалил из команды.

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      Рейтинг: +1921

      Bozigit > Cleaner 2 часа назад

      не думаю. Команда давно на спаде. И проблема не в Роналду, а в тренерское чехарде, которая творится в команде. Как раз таки, за исключением нескольких игр, когда играл Роналду команда выигрывала и проигрывала, когда он не играл

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      Рейтинг: +1921

      Bozigit 2 часа назад

      И так бывает). Хвича и Роналду это круто

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      Рейтинг: +12005

      DeStar 2 часа назад

      очень интересно

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