Роналду согласился перейти в «Наполи»

Ему придется потеть, лишь бы Месси не опередил по голам, как он говорил,понятно Наполи долеко не пойдет,будем ждать, смотреть, болеть за игру команды
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду приближается к трансферу в «Наполи». Португалец дал согласие на аренду.
Англичане будут полностью платить зарплату игроку. В обмен на Роналду в Манчестер, вероятно, оправится форвард Виктор Осимхен. За него «МЮ» доплатит 100 миллионов евро.
- Мотивация Роналду – играть в Лиге чемпионов.
- Португалец в 2018-2021 годах играл в Серии А за «Ювентус».
- «Наполи» тренирует Лучано Спаллетти, бравший РПЛ с «Зенитом».