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    Хлусевич: «Кто в «Спартаке» может закрыть Клаудиньо? Я»

    Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич перед матчем против «Зенита» сообщил, что может закрыть полузащитника петербуржцев Клаудиньо.

    Когда Хлусевичу задали этот вопрос, он показал на себя.

    • «Остановить/закрыть Клаудиньо» стало мемом после поста журналиста Ильи Казакова про полузащитника «Спартака» Даниила Денисова.
    • Потом на этот вопрос отвечал Дмитрий Баринов из «Локомотива».
    • Клаудиньо сейчас травмирован.

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    Источник: телеграм-канал «Обригадо, мистер»

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    Сегодня, 10:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +776

      Suvorov51 14 минут назад

      Слушай, у нас в Арсенале ты был скромнее, вот нельзя такие вещи говорить, хоть я не уважаю помойку, не надо показывать, что ты уже основа Великого клуба, тебе еще работать и работать, учиться и учиться

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