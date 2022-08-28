Хлусевич: «Кто в «Спартаке» может закрыть Клаудиньо? Я»

Слушай, у нас в Арсенале ты был скромнее, вот нельзя такие вещи говорить, хоть я не уважаю помойку, не надо показывать, что ты уже основа Великого клуба, тебе еще работать и работать, учиться и учиться
Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич перед матчем против «Зенита» сообщил, что может закрыть полузащитника петербуржцев Клаудиньо.
Когда Хлусевичу задали этот вопрос, он показал на себя.
- «Остановить/закрыть Клаудиньо» стало мемом после поста журналиста Ильи Казакова про полузащитника «Спартака» Даниила Денисова.
- Потом на этот вопрос отвечал Дмитрий Баринов из «Локомотива».
- Клаудиньо сейчас травмирован.