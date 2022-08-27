«Комментирует все подряд, как Зарема в «Спартаке». Мор – о Терюшкове в «Химках»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова.
– Вы сказали про атмосферу, которой, кажется, не добавляют положительных моментов бесконечные высказывания господина Терюшкова в прессе, который чуть ли не после первого поражения начал говорить об отставке нового тренерского штаба...
– Да, он комментирует все, что угодно: что происходит и не происходит. И это, безусловно, никому не идет не пользу.
Это как в свое время в «Спартаке» все подряд комментировала Зарема Салихова, ни в чем не разбираясь, но по каждому вопросу высказываясь. И это все негативно сказывалось на команде.
То же самое сейчас делает для «Химок» Терюшков – комментирует все подряд ежедневно, это все ассоциируется с клубом и негативно влияет на атмосферу вокруг команды.
- 42-летний Терюшков – депутат Госдумы РФ.
- «Химки» проиграли 3 матча подряд с общим счетом 2:10.
- Перед серией поражений клуб уволил главного тренера Сергея Юрана и назначил вместо него Николая Писарева.