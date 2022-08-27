Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Комментирует все подряд, как Зарема в «Спартаке». Мор – о Терюшкове в «Химках»

    Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова.

    – Вы сказали про атмосферу, которой, кажется, не добавляют положительных моментов бесконечные высказывания господина Терюшкова в прессе, который чуть ли не после первого поражения начал говорить об отставке нового тренерского штаба...

    – Да, он комментирует все, что угодно: что происходит и не происходит. И это, безусловно, никому не идет не пользу.

    Это как в свое время в «Спартаке» все подряд комментировала Зарема Салихова, ни в чем не разбираясь, но по каждому вопросу высказываясь. И это все негативно сказывалось на команде.

    То же самое сейчас делает для «Химок» Терюшков – комментирует все подряд ежедневно, это все ассоциируется с клубом и негативно влияет на атмосферу вокруг команды.

    • 42-летний Терюшков – депутат Госдумы РФ.
    • «Химки» проиграли 3 матча подряд с общим счетом 2:10.
    • Перед серией поражений клуб уволил главного тренера Сергея Юрана и назначил вместо него Николая Писарева.

    Новости по теме
    «Тест на коронавирус сдал, результаты не могу сказать». В «Химках» прокомментировали болезнь Писарева 1
    Терюшков: «Крымские клубы нужно включить в ФНЛ с мораторием на вылет» 10
    «Долго смотреть на безвольные проигрыши нельзя». В «Химках» прокомментировали будущее Писарева 7
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15284

      NewLife 8 минут назад

      А чего же ты, Мор, тоже стал это комментировать ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11