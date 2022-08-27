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  • «Комментирует все подряд, как Зарема в «Спартаке». Мор – о Терюшкове в «Химках»

«Комментирует все подряд, как Зарема в «Спартаке». Мор – о Терюшкове в «Химках»

27 августа 2022, 08:24
4

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова.

– Вы сказали про атмосферу, которой, кажется, не добавляют положительных моментов бесконечные высказывания господина Терюшкова в прессе, который чуть ли не после первого поражения начал говорить об отставке нового тренерского штаба...

– Да, он комментирует все, что угодно: что происходит и не происходит. И это, безусловно, никому не идет не пользу.

Это как в свое время в «Спартаке» все подряд комментировала Зарема Салихова, ни в чем не разбираясь, но по каждому вопросу высказываясь. И это все негативно сказывалось на команде.

То же самое сейчас делает для «Химок» Терюшков – комментирует все подряд ежедневно, это все ассоциируется с клубом и негативно влияет на атмосферу вокруг команды.

  • 42-летний Терюшков – депутат Госдумы РФ.
  • «Химки» проиграли 3 матча подряд с общим счетом 2:10.
  • Перед серией поражений клуб уволил главного тренера Сергея Юрана и назначил вместо него Николая Писарева.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Мор Эдуард Салихова Зарема Терюшков Роман
Комментарии (4)
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NewLife
1661583282
А чего же ты, Мор, тоже стал это комментировать ?
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