«Црвена Звезда» Пруцева уволила Станковича

мля, он что - купил црвену? нахрена писать црвена пруцева, как будто это его собственность? нахрена вы, как дебилы, постоянно упоминаете монако головина, аталанту миранчука, фиорентину кокорина и, конечно же, е*учий буде-глимт хайкина? даже собаки написали бы заголовок лучше. не упоминая футболистов в них вообще, поскольку это днище несусветное.
Сербская «Црвена Звезда» после вылета из Лиги чемпионов уволила главного тренера Деяна Станковича.
Вместо него команду принял Милош Милоевич.
- «Црвена Звезда» в решающем раунде ЛЧ уступила «Маккаби».
- Теперь сербы сыграют в группе Лиги Европы.
- За белградский клуб выступает россиянин Егор Пруцев.