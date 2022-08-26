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    «Црвена Звезда» Пруцева уволила Станковича

    Сербская «Црвена Звезда» после вылета из Лиги чемпионов уволила главного тренера Деяна Станковича.

    Вместо него команду принял Милош Милоевич.

    • «Црвена Звезда» в решающем раунде ЛЧ уступила «Маккаби».
    • Теперь сербы сыграют в группе Лиги Европы.
    • За белградский клуб выступает россиянин Егор Пруцев.

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    Источник: официальный сайт «Црвены Звезды»

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    Сегодня, 20:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2111

      fakeid 41 минуту назад

      мля, он что - купил црвену? нахрена писать црвена пруцева, как будто это его собственность? нахрена вы, как дебилы, постоянно упоминаете монако головина, аталанту миранчука, фиорентину кокорина и, конечно же, е*учий буде-глимт хайкина? даже собаки написали бы заголовок лучше. не упоминая футболистов в них вообще, поскольку это днище несусветное.

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      Рейтинг: +5252

      ySS 44 минуты назад

      Да, игроки убрали тренера...

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