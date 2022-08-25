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    Президент «Марселя» прокомментировал слухи об интересе к Роналду

    Президент «Марселя» Пабло Лонгория опроверг информацию о возможном переходе в клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    «В мире социальных сетей полно фальшивых новостей. Мы хотим быть реалистами – сделка с Роналду не для нас.

    Это всe равно, что сказать, что мы претендуем на Де Брюйне или Холанда. Давайте сосредоточимся на нашем реальном проекте», – сказал Лонгория.

    • У Роналду нет голевых действий в 3 матчах нового сезона.
    • 37-летний португалец хочет сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    25.08.2022 23:32
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