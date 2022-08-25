Президент «Марселя» прокомментировал слухи об интересе к Роналду

Президент «Марселя» Пабло Лонгория опроверг информацию о возможном переходе в клуб нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«В мире социальных сетей полно фальшивых новостей. Мы хотим быть реалистами – сделка с Роналду не для нас.

Это всe равно, что сказать, что мы претендуем на Де Брюйне или Холанда. Давайте сосредоточимся на нашем реальном проекте», – сказал Лонгория.