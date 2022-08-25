Впервые за 27 лет турецкие клубы не попали в групповой этап ЛЧ

Команды из Турции не смогли квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов.
«Фенербахче» в отборочном турнире вылетел от киевского «Динамо», а «Трабзонспор» – от «Копенгагена».
Турецких клубов не будет в ЛЧ осенью впервые за 27 лет.
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Команды из Турции не смогли квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов.
«Фенербахче» в отборочном турнире вылетел от киевского «Динамо», а «Трабзонспор» – от «Копенгагена».
Турецких клубов не будет в ЛЧ осенью впервые за 27 лет.