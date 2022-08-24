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    Тарасов создал свой футбольный клуб

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов и рэпер T-killah создали свою медийную команду под названием «Родина Медиа».

    «Это команда на базе футбольного клуба «Родина», вся инфраструктура, стадион и персонал станут неотъемлемой частью новой команды.

    В среду, 24 августа, мы проводим просмотр в команду всех футболистов, тренеров и медийных личностей», – сообщает пресс-служба клуба.

    • В октябре 2021 года Тарасов объявил о приостановке карьеры.
    • В последнее время хавбек играл в Медиалиге.

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    Источник: страница «Родина Медиа» в ВК

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15797

      Barmaleushka 21 минуту назад

      С блэкджеком и шл....

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      Рейтинг: +2096

      fakeid 42 минуты назад

      а чего он молчит по поводу берковой? боится за своё гнусное рыло?)

      0
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      Рейтинг: +303

      Nikita Suarez 1 час назад

      Я думал будет «Бузофф team” )))

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