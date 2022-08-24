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Тарасов создал свой футбольный клуб

24 августа 2022, 14:07
3

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов и рэпер T-killah создали свою медийную команду под названием «Родина Медиа».

«Это команда на базе футбольного клуба «Родина», вся инфраструктура, стадион и персонал станут неотъемлемой частью новой команды.

В среду, 24 августа, мы проводим просмотр в команду всех футболистов, тренеров и медийных личностей», – сообщает пресс-служба клуба.

  • В октябре 2021 года Тарасов объявил о приостановке карьеры.
  • В последнее время хавбек играл в Медиалиге.

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Источник: страница «Родина Медиа» в ВК
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Тарасов Дмитрий
Комментарии (3)
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Nikita Suarez
1661339539
Я думал будет «Бузофф team” )))
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zigbert
1661345591
Давно бы надо было это сделать. А то ведь в Рубине захотел поиграть.
Ответить
paracetamol
1661346011
Бузову на ворота поставь!
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