Тарасов создал свой футбольный клуб

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов и рэпер T-killah создали свою медийную команду под названием «Родина Медиа».

«Это команда на базе футбольного клуба «Родина», вся инфраструктура, стадион и персонал станут неотъемлемой частью новой команды.

В среду, 24 августа, мы проводим просмотр в команду всех футболистов, тренеров и медийных личностей», – сообщает пресс-служба клуба.