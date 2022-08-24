Тарасов создал свой футбольный клуб

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов и рэпер T-killah создали свою медийную команду под названием «Родина Медиа».
«Это команда на базе футбольного клуба «Родина», вся инфраструктура, стадион и персонал станут неотъемлемой частью новой команды.
В среду, 24 августа, мы проводим просмотр в команду всех футболистов, тренеров и медийных личностей», – сообщает пресс-служба клуба.
- В октябре 2021 года Тарасов объявил о приостановке карьеры.
- В последнее время хавбек играл в Медиалиге.
Источник: страница «Родина Медиа» в ВК