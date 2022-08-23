УЕФА планирует наказать десять топ-клубов Европы за нарушение ФФП, «Барселона» и «ПСЖ» – в списке

УЕФА готовит санкции против клубов, нарушивших в сезоне-2020/21 правила финансового фейр-плей.
Всего в список попали десять европейских топ-клубов. В публикации AS указаны шесть из них:
- «ПСЖ»;
- «Барселона»;
- «Ювентус»;
- «Марсель»;
- «Интер»;
- «Рома».
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УЕФА готовит санкции против клубов, нарушивших в сезоне-2020/21 правила финансового фейр-плей.
Всего в список попали десять европейских топ-клубов. В публикации AS указаны шесть из них: