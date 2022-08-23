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    УЕФА планирует наказать десять топ-клубов Европы за нарушение ФФП, «Барселона» и «ПСЖ» – в списке

    УЕФА готовит санкции против клубов, нарушивших в сезоне-2020/21 правила финансового фейр-плей.

    Всего в список попали десять европейских топ-клубов. В публикации AS указаны шесть из них:

    • «ПСЖ»;
    • «Барселона»;
    • «Ювентус»;
    • «Марсель»;
    • «Интер»;
    • «Рома».

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    Источник: AS

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