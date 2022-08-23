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  • Зарема: «Порой я ставила «Спартак» выше интересов семьи и детей»

Зарема: «Порой я ставила «Спартак» выше интересов семьи и детей»

23 августа 2022, 00:52
11

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своем вкладе в развитие клуба.

«Чтобы клуб стал таким, каким вы видите его сейчас, я училась в Университете Барселоны, окончив его с отметкой «отлично», а благодаря дизайнерам клуба это была лучшая презентация проекта в истории Университета.

В целом я потратила ровно два года жизни, порой ставя «Спартак» выше интересов семьи, детей.

В отношении меня, моей семьи, моей команды, моих тренеров и наших игроков было многое: предательства, лицемерие, сливы, обманы, ненависть общественности и так называемых экспертов и блогеров. Но я запомню не это.

Я запомню, как на моих глазах Доменико Тедеско «с мясом» вырывал в Грозном серебро РПЛ впервые за девять лет: эти медали в нашей «Газпром-лиге» можно приравнять к золотым.

Запомню работу 24/7 с теми, кто верил в мои идеи и также мечтал запускать первыми в России коммерческие проекты, а потом также расстраивался, когда к столетию клуба мы оказались ни с чем, наши спонсоры и партнeры вынужденно уходили, как песок сквозь пальцы.

«Спартак» – это один раз и навсегда. Это люди, это дом, религия, это культурный код и место, которое не прощает трусость, слабость или безволие.

В «Спартаке» можно успешно работать, только если знаешь, зачем ты сюда пришел, если видишь цель и возможности. К сожалению, я не вижу возможностей, не вижу ресурсов что-то изменить.

Столько раз мы посылали письма с предложениями мероприятий по поддержке футбола в России, подсвечивали острые проблемы, которые надо оперативно решить. Все тщетно.

Любимым хейтерам и завистникам хочу посоветовать встать с продавленных диванов, покинуть студию «Матч ТВ» и больше внимания уделять своим семьям, ментальному здоровью и найти в жизни новый смысл.

Я горжусь моей молодой командой, в которой на поле выходят девять парней с российским паспортом и где Квинси Промес стал таким своим, лучшим номером 10 в новой истории.

Это уже не тот «Спартак», который Леонид Арнольдович принял от Червиченко, в котором было 90 футболистов на балансе, где творился бардак.

Пожелания новым менеджерам? Сохранить то, что было сделано мной за последние два года, не закрывать фонд «Спартак – детям», ведь счастливые глаза родителей и детей – это самая важная победа, и, наконец, продлить контракт Селихова«, – заявила Зарема.

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Источник: «Осторожно, медиа»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (11)
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Аvеngеr
1661225202
Как же яжнемамку попёрло "В целом я потратила ровно два года жизни, порой ставя «Спартак» выше интересов семьи, детей."- "Пофиг дети -Спартак -Чемпион"
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Mariner
1661226718
Как же нам тебя будет не хватать... Подпись: фанаты Ф.К. Зенит ))))
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житель СПб
1661228424
Полный бред какой-то. Совершенно... Хоть и с положительными эмоциями, но суть от этого не меняется. А теперь что? С наво... деньгами - строить новые спартаки за пределами Родины?
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neveldomha
1661231041
Успокойся Заря, в историю клуба ты однозначно попала. Правда как самое большое его недоразумение. Но суть от этого не меняется.
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Nerlinger
1661232007
Так она ещё и плодиться .....
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kvm
1661238360
Зарема: - Я, Я и опять Я.
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JTherry
1661240437
"Я запомню, как на моих глазах Доменико Тедеско «с мясом» вырывал в Грозном серебро РПЛ впервые за девять лет" (в 2021)... ...а я запомнил, как ровно за 4 года до этого Спартак завоевал золотые медали, и могли еще лет несколько брать "золото", но начались эксперименты в стиле "Федуна&Заремы" с рокировкой тренеров и "усилением" состава, дележкой славой, агентскими играми на костях команды, "сливами" в прессу скандалов с игроками и в телеграм-канале...( а для каждого болельщика Спартак - "это религия, это один раз и навсегда"..!!! может, для осознания этого и не нужно было учиться в Барселоне, чтобы потом манкировать чувствами болельщиков... вернулась Зарема в семью и хорошо - и болельщикам и семье...)
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alp
1661240905
коротко о спартаке последних лет: предательства, лицемерие, сливы, обманы, ненависть общественности и так называемых экспертов и блогеров. добавлю еще одно определение - лютая зависть к успехам других
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