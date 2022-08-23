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    Зарема: «Порой я ставила «Спартак» выше интересов семьи и детей»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своем вкладе в развитие клуба.

    «Чтобы клуб стал таким, каким вы видите его сейчас, я училась в Университете Барселоны, окончив его с отметкой «отлично», а благодаря дизайнерам клуба это была лучшая презентация проекта в истории Университета.

    В целом я потратила ровно два года жизни, порой ставя «Спартак» выше интересов семьи, детей.

    В отношении меня, моей семьи, моей команды, моих тренеров и наших игроков было многое: предательства, лицемерие, сливы, обманы, ненависть общественности и так называемых экспертов и блогеров. Но я запомню не это.

    Я запомню, как на моих глазах Доменико Тедеско «с мясом» вырывал в Грозном серебро РПЛ впервые за девять лет: эти медали в нашей «Газпром-лиге» можно приравнять к золотым.

    Запомню работу 24/7 с теми, кто верил в мои идеи и также мечтал запускать первыми в России коммерческие проекты, а потом также расстраивался, когда к столетию клуба мы оказались ни с чем, наши спонсоры и партнeры вынужденно уходили, как песок сквозь пальцы.

    «Спартак» – это один раз и навсегда. Это люди, это дом, религия, это культурный код и место, которое не прощает трусость, слабость или безволие.

    В «Спартаке» можно успешно работать, только если знаешь, зачем ты сюда пришел, если видишь цель и возможности. К сожалению, я не вижу возможностей, не вижу ресурсов что-то изменить.

    Столько раз мы посылали письма с предложениями мероприятий по поддержке футбола в России, подсвечивали острые проблемы, которые надо оперативно решить. Все тщетно.

    Любимым хейтерам и завистникам хочу посоветовать встать с продавленных диванов, покинуть студию «Матч ТВ» и больше внимания уделять своим семьям, ментальному здоровью и найти в жизни новый смысл.

    Я горжусь моей молодой командой, в которой на поле выходят девять парней с российским паспортом и где Квинси Промес стал таким своим, лучшим номером 10 в новой истории.

    Это уже не тот «Спартак», который Леонид Арнольдович принял от Червиченко, в котором было 90 футболистов на балансе, где творился бардак.

    Пожелания новым менеджерам? Сохранить то, что было сделано мной за последние два года, не закрывать фонд «Спартак – детям», ведь счастливые глаза родителей и детей – это самая важная победа, и, наконец, продлить контракт Селихова«, – заявила Зарема.

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    Источник: «Осторожно, медиа»

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