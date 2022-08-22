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  • Зарема: «Каттани – первый и единственный, кто выполнил мои пожелания»

Зарема: «Каттани – первый и единственный, кто выполнил мои пожелания»

22 августа 2022, 20:57
11

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о работе бывшего спортивного директора клуба Луки Каттани.

«Всe просто. У меня была мечта увидеть шарик с надписью «Спартак» на жеребьeвке группового этапа Лиги чемпионов и чтобы наши парни играли в еврокубках.

Только представьте: парни, рождeнные в больших и маленьких городах России, слушают знакомый каждому гимн, а с трибун на них смотрят болельщики из самых разных уголков страны, их мамы, отцы, бабушки и дедушки, первые тренеры и все, причастные к этому успеху.

Ради того, чтобы «Спартак» пошумел в евровесне и регулярно участвовал в еврокубках, мне удалось ценой неимоверных усилий пригласить шеф-скаута из ПСЖ.

Он – первый и единственный, кто выполнил мои пожелания, а все новички были подписаны ещe до начала сборов. Во время сборов практически все игроки основы продлили контракты.

Наиль Умяров часто вспоминает, как Лука Каттани готовил пасту. А я расскажу, как Лука подбирал игроков, словно это ингредиенты идеального блюда: кто-то – тонкий и пикантный, кто-то – с остротой.

Главное, не переборщить, и обязательно, чтобы всe сочеталось. Получился тот «Спартак» от шефа Луки Каттани: молодой и дерзкий.

Мы с нетерпением ждали встречи с «РБ Лейпцигом» Доменико Тедеско. Такая драматичная жеребьeвка могла случиться только со «Спартаком». Но не дождались, а моя мечта услышать гимн евровесны была разбита вдребезги», – заявила Зарема.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021-го по июль 2022-го года.
  • При нем команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.

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Источник: «Осторожно, медиа»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (11)
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alefreddy
1661193319
ну что же не судьба
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Vitaga
1661195581
мечта конечно хорошая. если не лукавит. только понимать как осуществить её надо обязательно. а не бестолково тратить деньги. федуны не понимали хотя может и страстно желали
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JTherry
1661195833
в "прощальной колонке" у Собчак Зарема пишет, как "комсомолка с горящим взором" - ну что особенного "выполнил Лука", подписав Классена, Свинова и Николсона - их к каким "специям" причислить "тонкие и пикантные...с остротой"..? в общем много красивых и слащавых слов в этой "исповеди", как у любого нарцисса, зато тонкие вопросы с работой и "поддержкой" (в виде Кофрие) Руя обошла стороной, а ведь это он вывел Спартак в 1/8 Лиги Европы, за 5 лет так и не сделали нормальным официальный сайт...
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Лфшт
1661196307
СВОБОДА!!! Валите к чертовой матери
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Snek
1661198343
Короче Каттани мастер кунилингуса и может языком почесать бровь.
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эд100
1661201961
ребят, остановитесь. вы точно мужчины?, позволяя себе столько грязи.
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алдан2014
1661216084
Всем льющим грязь на Федуна и Зарему: вы безумцы, ещё не раз добрым словом вспомните этих людей
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