Зарема: «Каттани – первый и единственный, кто выполнил мои пожелания»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о работе бывшего спортивного директора клуба Луки Каттани.
«Всe просто. У меня была мечта увидеть шарик с надписью «Спартак» на жеребьeвке группового этапа Лиги чемпионов и чтобы наши парни играли в еврокубках.
Только представьте: парни, рождeнные в больших и маленьких городах России, слушают знакомый каждому гимн, а с трибун на них смотрят болельщики из самых разных уголков страны, их мамы, отцы, бабушки и дедушки, первые тренеры и все, причастные к этому успеху.
Ради того, чтобы «Спартак» пошумел в евровесне и регулярно участвовал в еврокубках, мне удалось ценой неимоверных усилий пригласить шеф-скаута из ПСЖ.
Он – первый и единственный, кто выполнил мои пожелания, а все новички были подписаны ещe до начала сборов. Во время сборов практически все игроки основы продлили контракты.
Наиль Умяров часто вспоминает, как Лука Каттани готовил пасту. А я расскажу, как Лука подбирал игроков, словно это ингредиенты идеального блюда: кто-то – тонкий и пикантный, кто-то – с остротой.
Главное, не переборщить, и обязательно, чтобы всe сочеталось. Получился тот «Спартак» от шефа Луки Каттани: молодой и дерзкий.
Мы с нетерпением ждали встречи с «РБ Лейпцигом» Доменико Тедеско. Такая драматичная жеребьeвка могла случиться только со «Спартаком». Но не дождались, а моя мечта услышать гимн евровесны была разбита вдребезги», – заявила Зарема.
- Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021-го по июль 2022-го года.
- При нем команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.