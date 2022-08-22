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    Зарема: «Каттани – первый и единственный, кто выполнил мои пожелания»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о работе бывшего спортивного директора клуба Луки Каттани.

    «Всe просто. У меня была мечта увидеть шарик с надписью «Спартак» на жеребьeвке группового этапа Лиги чемпионов и чтобы наши парни играли в еврокубках.

    Только представьте: парни, рождeнные в больших и маленьких городах России, слушают знакомый каждому гимн, а с трибун на них смотрят болельщики из самых разных уголков страны, их мамы, отцы, бабушки и дедушки, первые тренеры и все, причастные к этому успеху.

    Ради того, чтобы «Спартак» пошумел в евровесне и регулярно участвовал в еврокубках, мне удалось ценой неимоверных усилий пригласить шеф-скаута из ПСЖ.

    Он – первый и единственный, кто выполнил мои пожелания, а все новички были подписаны ещe до начала сборов. Во время сборов практически все игроки основы продлили контракты.

    Наиль Умяров часто вспоминает, как Лука Каттани готовил пасту. А я расскажу, как Лука подбирал игроков, словно это ингредиенты идеального блюда: кто-то – тонкий и пикантный, кто-то – с остротой.

    Главное, не переборщить, и обязательно, чтобы всe сочеталось. Получился тот «Спартак» от шефа Луки Каттани: молодой и дерзкий.

    Мы с нетерпением ждали встречи с «РБ Лейпцигом» Доменико Тедеско. Такая драматичная жеребьeвка могла случиться только со «Спартаком». Но не дождались, а моя мечта услышать гимн евровесны была разбита вдребезги», – заявила Зарема.

    • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021-го по июль 2022-го года.
    • При нем команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.

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    Источник: «Осторожно, медиа»

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    Сегодня, 20:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +974

      Лфшт 17 минут назад

      СВОБОДА!!! Валите к чертовой матери

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      Рейтинг: +24901

      JTherry 25 минут назад

      в "прощальной колонке" у Собчак Зарема пишет, как "комсомолка с горящим взором" - ну что особенного "выполнил Лука", подписав Классена, Свинова и Николсона - их к каким "специям" причислить "тонкие и пикантные...с остротой"..? в общем много красивых и слащавых слов в этой "исповеди", как у любого нарцисса, зато тонкие вопросы с работой и "поддержкой" (в виде Кофрие) Руя обошла стороной, а ведь это он вывел Спартак в 1/8 Лиги Европы, за 5 лет так и не сделали нормальным официальный сайт...

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      Рейтинг: +1927

      Vitaga 29 минут назад

      мечта конечно хорошая. если не лукавит. только понимать как осуществить её надо обязательно. а не бестолково тратить деньги. федуны не понимали хотя может и страстно желали

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      Рейтинг: +15768

      Barmaleushka 1 час назад

      Вау !

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      Рейтинг: +15

      Фитоняшич > Barmaleushka 35 минут назад

      О Евровесне фанаты Семака могут даже не мечтать...

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      Рейтинг: +18653

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 32 минуты назад

      Неужто даже ты дар речи потерял ? )))

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      Рейтинг: +1402

      alefreddy 1 час назад

      ну что же не судьба

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