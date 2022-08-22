Зарема: «Каттани – первый и единственный, кто выполнил мои пожелания»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о работе бывшего спортивного директора клуба Луки Каттани.

«Всe просто. У меня была мечта увидеть шарик с надписью «Спартак» на жеребьeвке группового этапа Лиги чемпионов и чтобы наши парни играли в еврокубках.

Только представьте: парни, рождeнные в больших и маленьких городах России, слушают знакомый каждому гимн, а с трибун на них смотрят болельщики из самых разных уголков страны, их мамы, отцы, бабушки и дедушки, первые тренеры и все, причастные к этому успеху.

Ради того, чтобы «Спартак» пошумел в евровесне и регулярно участвовал в еврокубках, мне удалось ценой неимоверных усилий пригласить шеф-скаута из ПСЖ.

Он – первый и единственный, кто выполнил мои пожелания, а все новички были подписаны ещe до начала сборов. Во время сборов практически все игроки основы продлили контракты.

Наиль Умяров часто вспоминает, как Лука Каттани готовил пасту. А я расскажу, как Лука подбирал игроков, словно это ингредиенты идеального блюда: кто-то – тонкий и пикантный, кто-то – с остротой.

Главное, не переборщить, и обязательно, чтобы всe сочеталось. Получился тот «Спартак» от шефа Луки Каттани: молодой и дерзкий.

Мы с нетерпением ждали встречи с «РБ Лейпцигом» Доменико Тедеско. Такая драматичная жеребьeвка могла случиться только со «Спартаком». Но не дождались, а моя мечта услышать гимн евровесны была разбита вдребезги», – заявила Зарема.