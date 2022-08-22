Бывший советник Федуна Камоцци прокомментировал уход бизнесмена из клуба

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, высказался об уходе функционера из московского клуба.

«Леонид Арнольдович заслуживает уважения за все, что сделал для «Спартака». Он вложил в клуб свое время, деньги и, самое главное, — страсть. Уважение и только уважение», — сказал Камоцци.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам