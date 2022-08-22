Зарема прокомментировала новость об отъезде с Федуном из России

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, опровергла информацию о переезде из России в Монако.

«Это неправда, что мы покидаем Россию. Встретимся на «Зените»!» – сказал Зарема.

«Спартак» примет «Зенит» в воскресенье, 4 сентября.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам