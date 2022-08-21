Паршивлюк в матче со «Спартаком» повторил личный рекорд

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк в матче шестого тура РПЛ против «Спартака» (1:0) совершил семь отборов. Это его личный рекорд в турнире.
Семь отборов за матч Паршивлюк последний раз делал пять лет назад.
- 33-летний Паршивлюк – воспитанник «Спартака».
- Игрок в «Динамо» с 2019 года.
- «Динамо» победило «Спартак» дома в РПЛ впервые с 2008 года.
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Источник: телеграм-канал Opta