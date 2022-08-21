«Арсенал» повторил достижение «Эвертона» 84-летней давности

В субботу «Арсенал» разгромил «Борнмут» со счетом 3:0.

Команда Микеля Артеты стартовала в АПЛ с трех побед подряд – ранее были обыграны «Кристал Пэлас» (2:0) и «Лестер» (4:2).

«Арсенал» стал первым за 84 года клубом из высшего дивизиона Англии, выигравшим свои первые три матча в сезоне после поражений в трех стартовых встречах в предыдущем сезоне.

В сезонах 1937/38 и 1938/39 аналогичные показатели продемонстрировал «Эвертон», взявший в 1939 году чемпионский титул.