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    «Арсенал» повторил достижение «Эвертона» 84-летней давности

    В субботу «Арсенал» разгромил «Борнмут» со счетом 3:0.

    Команда Микеля Артеты стартовала в АПЛ с трех побед подряд – ранее были обыграны «Кристал Пэлас» (2:0) и «Лестер» (4:2).

    «Арсенал» стал первым за 84 года клубом из высшего дивизиона Англии, выигравшим свои первые три матча в сезоне после поражений в трех стартовых встречах в предыдущем сезоне.

    В сезонах 1937/38 и 1938/39 аналогичные показатели продемонстрировал «Эвертон», взявший в 1939 году чемпионский титул.

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    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17095

      житель СПб 6 минут назад

      Молодцы! конечно, но пока это ни о чем не говорит.

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