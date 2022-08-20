АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в лидеры

В третьем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома победил «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Гарри Кейн на 64-й минуте.

Набрав три очка, команда Антонио Конте поднялась на первое место в таблице АПЛ, но конкуренты свои игры еще не провели.

Англия. АПЛ. 3-й тур

Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кейн, 64.

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