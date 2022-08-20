АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в лидеры

Весь нынешний Тоттенхэм-это индивидуальное мастерство двух игроков:Сона и Кейна.все остальное довольно уныло.Перишича в этой игре отметить особо хотелось бы.
В третьем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома победил «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Гарри Кейн на 64-й минуте.
Набрав три очка, команда Антонио Конте поднялась на первое место в таблице АПЛ, но конкуренты свои игры еще не провели.
Англия. АПЛ. 3-й тур
Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Кейн, 64.