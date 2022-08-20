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    АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в лидеры

    В третьем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома победил «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

    Единственный гол в матче забил Гарри Кейн на 64-й минуте.

    Набрав три очка, команда Антонио Конте поднялась на первое место в таблице АПЛ, но конкуренты свои игры еще не провели.

    Англия. АПЛ. 3-й тур

    Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кейн, 64.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1464

      Marley Bob 17 минут назад

      Весь нынешний Тоттенхэм-это индивидуальное мастерство двух игроков:Сона и Кейна.все остальное довольно уныло.Перишича в этой игре отметить особо хотелось бы.

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