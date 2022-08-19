Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Каррера: «Пара Дзюба – Балотелли – это голевая машина»

19 августа 2022, 22:56
1

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ждет голов от пары форвардов «Адана Демирспора» Марио БалотеллиАртем Дзюба.

«Турецкий чемпионат — хороший выбор для Дзюбы. Главное поскорее пройти адаптацию и начать играть. Мне кажется, в новом клубе он может забить много голов и сделать много полезной работы.

Пара Балотелли и Дзюба в нападении — это настоящая голевая машина. Поэтому, думаю, «Адана Демирспор» забьет много голов в новом сезоне», – сказал Каррера.

  • Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
  • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
  • Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.

Куда перешел Дзюба: президент дает пощечины игрокам, клуб считается середняком, но с большой перспективой

Еще по теме:
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Дзюбе вынесли жестокий вердикт 9
Источник: Sport24
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Адана Демирспор Дзюба Артем Балотелли Марио Каррера Массимо
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1660977710
2 старья, они бегать-то еще могут?
Ответить
Главные новости
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
1
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
6
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
9
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
11
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
6
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
Все новости
Все новости
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
6
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
4
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
9
Батраков получил важное предупреждение
1 сентября
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
1 сентября
4
Семин определил главный козырь Батракова
31 августа
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
31 августа
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
31 августа
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
30 августа
5
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
30 августа
2
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
30 августа
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
30 августа
4
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
30 августа
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
30 августа
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
30 августа
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
30 августа
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
30 августа
3
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
30 августа
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
30 августа
17
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
30 августа
1
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
30 августа
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
30 августа
4
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
30 августа
4
В Турции отреагировали на дебют Батракова
30 августа
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
30 августа
1
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
29 августа
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+