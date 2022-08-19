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    Каррера: «Пара Дзюба – Балотелли – это голевая машина»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ждет голов от пары форвардов «Адана Демирспора» Марио БалотеллиАртем Дзюба.

    «Турецкий чемпионат — хороший выбор для Дзюбы. Главное поскорее пройти адаптацию и начать играть. Мне кажется, в новом клубе он может забить много голов и сделать много полезной работы.

    Пара Балотелли и Дзюба в нападении — это настоящая голевая машина. Поэтому, думаю, «Адана Демирспор» забьет много голов в новом сезоне», – сказал Каррера.

    • Дзюба перешел в «Адана Демирспор» в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт по схеме «1+1».
    • Нападающий выбрал себе 24-й игровой номер.

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    Источник: Sport24

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    19.08.2022 22:56
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