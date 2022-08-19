Божович: «То, как в Европе относятся к российским спортсменам и простым людям, это стыдно»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович раскритиковал ситуацию с отстранением российских спортсменов.

– Недавно вы заступились за РПЛ – назвали уезжающих из России легионеров «предателями». Не жестко?

– Нет, я говорил про людей, который уходили и ничего не говорили, кто просто сбегал. Ты можешь уйти – это твой выбор, никто никого не держит. Я ведь сам был в России в этот момент.

Но ты ведь можешь уйти по-хорошему, сказав: «До свидания» и «Спасибо». А так, как поступили некоторые легионеры, это некрасиво.

Вообще спорт должен быть вне политики. Но, к сожалению, как мы видим, сейчас все – политика. В Европе на словах много демократии, но на деле это не так.

То, что происходит с российскими спортсменами и вообще простыми людьми, как к ним относятся, это стыдно. Даже к немцам, когда была Вторая мировая, не было такого отношения.