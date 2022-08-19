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    Божович: «То, как в Европе относятся к российским спортсменам и простым людям, это стыдно»

    Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович раскритиковал ситуацию с отстранением российских спортсменов.

    – Недавно вы заступились за РПЛ – назвали уезжающих из России легионеров «предателями». Не жестко?

    – Нет, я говорил про людей, который уходили и ничего не говорили, кто просто сбегал. Ты можешь уйти – это твой выбор, никто никого не держит. Я ведь сам был в России в этот момент.

    Но ты ведь можешь уйти по-хорошему, сказав: «До свидания» и «Спасибо». А так, как поступили некоторые легионеры, это некрасиво.

    Вообще спорт должен быть вне политики. Но, к сожалению, как мы видим, сейчас все – политика. В Европе на словах много демократии, но на деле это не так.

    То, что происходит с российскими спортсменами и вообще простыми людьми, как к ним относятся, это стыдно. Даже к немцам, когда была Вторая мировая, не было такого отношения.

    • Клубы РПЛ исключили из еврокубков до конца сезона-2022/23.
    • Сборную России не допустили к участию в стыках отбора ЧМ-2022 и Лиге наций.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6065

      Добрый Бобер 6 секунд назад

      "То, что происходит с российскими спортсменами и вообще простыми людьми, как к ним относятся, это стыдно..." Согласен, как к нам относятся власти РФ, это стыдно.

      0
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      Рейтинг: +11420

      Алексей З 1 час назад

      Самое ключевое в конце.
      Сравнил с немцами во второй мировой.
      За 80 лет и отношение изменилось к агрессорам.

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      Рейтинг: +15732

      Barmaleushka 1 час назад

      Стыдно за Европу .

      0
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      Рейтинг: +610

      3meeeD 3 часа назад

      Черногорцы друзья как никак

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      Рейтинг: +9287

      R_a_i_n > 3meeeD 2 часа назад

      думаю им не долго осталось...

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      Рейтинг: -183

      Fenix forever > 3meeeD 1 час назад

      Черногория член НАТО.
      Черногория приняла резолюцию в поддержку Украины.Парламент страны осудил военную агрессию против Украины.

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