Божович назвал самый тяжелый момент в тренерской карьере

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о своем разочаровании в связи с вылетом из РПЛ по итогам сезона-2021/22.
– Вы вылетели с «Арсеналом» из РПЛ в прошлом сезоне. Самый тяжелый момент в тренерской карьере?
– Да. Трудно было, прежде всего, потому что у меня хорошие отношения с Тулой, с болельщиками, с людьми, которые работали там.
Честно говоря, не понимаю, почему мы вылетели. По составу и игре мы должны были оставаться.
- «Арсенал» набрал 23 очка в 30 турах чемпионата.
- Команда стала последней и вылетела в Первую лигу напрямую.
- После этого Божовича отправили в отставку.
Источник: «Матч ТВ»