Божович назвал самый тяжелый момент в тренерской карьере

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о своем разочаровании в связи с вылетом из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

– Вы вылетели с «Арсеналом» из РПЛ в прошлом сезоне. Самый тяжелый момент в тренерской карьере?

– Да. Трудно было, прежде всего, потому что у меня хорошие отношения с Тулой, с болельщиками, с людьми, которые работали там.

Честно говоря, не понимаю, почему мы вылетели. По составу и игре мы должны были оставаться.