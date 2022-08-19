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    Божович назвал самый тяжелый момент в тренерской карьере

    Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о своем разочаровании в связи с вылетом из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

    – Вы вылетели с «Арсеналом» из РПЛ в прошлом сезоне. Самый тяжелый момент в тренерской карьере?

    – Да. Трудно было, прежде всего, потому что у меня хорошие отношения с Тулой, с болельщиками, с людьми, которые работали там.

    Честно говоря, не понимаю, почему мы вылетели. По составу и игре мы должны были оставаться.

    • «Арсенал» набрал 23 очка в 30 турах чемпионата.
    • Команда стала последней и вылетела в Первую лигу напрямую.
    • После этого Божовича отправили в отставку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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