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    ЭСК признала верными решения Кукуяна в матче «Зенит» – ЦСКА

    ЭСК РФС рассмотрела обращение ЦСКА с просьбой рассмотреть решения арбитров в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «ЦСКА оспорил решение на 80-й минуте, когда первый ассистент Роман Усачев зафиксировал положение «вне игры» у Хорхе Карраскаля. В результате не было засчитано взятие ворот Михаила Кержакова. ЭСК признала правоту Усачева.

    А на 90-й минуте Кукуян вынес правильный вердикт, не назначив 11-метровый удар в ворота «Зенита», когда защитник сине-бело-голубых Родригао в борьбе с соперником сыграл в мяч правой ногой и не нарушил никаких правил», – сообщает «СЭ».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      san-marino 2 минуты назад

      Карманный ЭСК подтвердил всё что надо хозяевам, экая неожиданность)

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      Рейтинг: +1327

      вальтер79 10 минут назад

      Что и требовалось доказать хотя любые решения в пользу Зенита воспринимаются в штыки хейтерами и криками газпром все купил. ну да ладно как говориться собаки лают караван идет))).

      0
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      Рейтинг: +347

      Great Tartaria 15 минут назад

      пусть сами смотрят этот говночемпионат теперь... я пас

      0
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      Рейтинг: +2021

      АЛЕКС 58 15 минут назад

      Судя по довольной ухмылке милера на матче,всё было заранее понятно.

      1
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      Рейтинг: +647

      Solist345345 18 минут назад

      Кто бы сомневался.

      4
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      Рейтинг: +13612

      Dominator777 38 минут назад

      Вся Россия видела "чистый" гол в ворота "Зенита", а вот ЭСК РФС - нет. Наверное зарплату в Газпроме получают ЧЛЕНЫ эск рфс.

      7
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      Рейтинг: +770

      Сделаны из Дерева > Dominator777 17 минут назад

      С газпромом спорить бестолку))

      2
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      Рейтинг: +7877

      piligrim1986 44 минуты назад

      да можно было и не проводить

      4
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      Рейтинг: +4722

      PAREVG. 48 минут назад

      Кто бы сомневался...

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      Рейтинг: +25475

      vladimir-7 > PAREVG. 40 минут назад

      ЭСК своих судей оправдал, иначе 2:3 в пользу ЦСКА.

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