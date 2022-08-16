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  • ЭСК признала верными решения Кукуяна в матче «Зенит» – ЦСКА

ЭСК признала верными решения Кукуяна в матче «Зенит» – ЦСКА

16 августа 2022, 19:40
37

ЭСК РФС рассмотрела обращение ЦСКА с просьбой рассмотреть решения арбитров в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом».

«ЦСКА оспорил решение на 80-й минуте, когда первый ассистент Роман Усачев зафиксировал положение «вне игры» у Хорхе Карраскаля. В результате не было засчитано взятие ворот Михаила Кержакова. ЭСК признала правоту Усачева.

А на 90-й минуте Кукуян вынес правильный вердикт, не назначив 11-метровый удар в ворота «Зенита», когда защитник сине-бело-голубых Родригао в борьбе с соперником сыграл в мяч правой ногой и не нарушил никаких правил», – сообщает «СЭ».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Кукуян Павел
Комментарии (37)
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PAREVG.
1660668075
Кто бы сомневался...
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piligrim1986
1660668331
да можно было и не проводить
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Dominator777
1660668670
Вся Россия видела "чистый" гол в ворота "Зенита", а вот ЭСК РФС - нет. Наверное зарплату в Газпроме получают ЧЛЕНЫ эск рфс.
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Solist345345
1660669880
Кто бы сомневался.
Ответить
АЛЕКС 58
1660670036
Судя по довольной ухмылке милера на матче,всё было заранее понятно.
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Great Tartaria
1660670060
пусть сами смотрят этот говночемпионат теперь... я пас
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san-marino
1660670806
Карманный ЭСК подтвердил всё что надо хозяевам, экая неожиданность)
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Toomans
1660672602
Господа. Призываю сделать всех стоп-кадр в видео, что приложено к новости, в момент передачи на Карраскаля. Ну, так, может, криков про "газпромвсекупил" будет чуть меньше...
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шахта Заполярная
1660673165
Зачем вообще нужна эта бесполезная газовая субстанция эск.
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ySS
1660677575
Интересно, а сомневающиеся в таком решении "комитета" были?!)) По голу не уверен, а вот зениту пенальти в такой же ситуации поставили бы 100 проц.
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