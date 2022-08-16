«Уфа» не собирается возвращать Урунова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не планирует подписывать полузащитника «Спартака» Остона Урунова.
«Спартак» расторгает контракт с Уруновым? Так они давно хотят это сделать.
Пригласим ли его, если расторгнут? У нас легионерские позиции закрыты», – сказал Газизов.
- Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за 1 миллион евро.
- Инициатором приглашения хавбека стал Газизов, который тогда был гендиректором московского клуба.
- «Спартак» дважды отдавал узбека в аренду «Уфе», а сейчас хочет расторгнуть с ним контракт, действующий до июня 2025-го.
Источник: «Чемпионат»