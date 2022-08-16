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    «Уфа» не собирается возвращать Урунова

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не планирует подписывать полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

    «Спартак» расторгает контракт с Уруновым? Так они давно хотят это сделать.

    Пригласим ли его, если расторгнут? У нас легионерские позиции закрыты», – сказал Газизов.

    • Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года за 1 миллион евро.
    • Инициатором приглашения хавбека стал Газизов, который тогда был гендиректором московского клуба.
    • «Спартак» дважды отдавал узбека в аренду «Уфе», а сейчас хочет расторгнуть с ним контракт, действующий до июня 2025-го.

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    Источник: «Чемпионат»

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