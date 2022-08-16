«Уфа» не собирается возвращать Урунова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не планирует подписывать полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

«Спартак» расторгает контракт с Уруновым? Так они давно хотят это сделать.

Пригласим ли его, если расторгнут? У нас легионерские позиции закрыты», – сказал Газизов.