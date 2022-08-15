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    Серия А. «Наполи» забил 5 голов «Вероне», у Хвичи 1+1

    В первом туре чемпионата Италии «Наполи» на выезде разгромил «Верону» со счетом 5:2.

    В двух из пяти голов неаполитанцев поучаствовал летний новичок Хвича Кварацхелия.

    Сначала грузин забил сам, а затем ассистировал Петру Зелински.

    Италия. Серия А. 1-й тур

    Верона – Наполи – 2:5 (1:2)

    Голы: 1:0 – Ласанья, 29; 1:1 – Кварацхелия, 37; 1:2 – Осимхен, 45+3; 2:2 – Анри, 48; 2:3 – Зелински, 55; 2:4 – Лоботка, 65; 2:5 – Политано, 79.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1364

      Loko_Roma 57 минут назад

      Палыч правильно сказал в одном из интервью, продажа Хвичи в рубин за копейки это полнейший провал селекционщиков клуба

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