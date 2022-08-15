Серия А. «Наполи» забил 5 голов «Вероне», у Хвичи 1+1

В первом туре чемпионата Италии «Наполи» на выезде разгромил «Верону» со счетом 5:2.

В двух из пяти голов неаполитанцев поучаствовал летний новичок Хвича Кварацхелия.

Сначала грузин забил сам, а затем ассистировал Петру Зелински.

Италия. Серия А. 1-й тур

Верона – Наполи – 2:5 (1:2)

Голы: 1:0 – Ласанья, 29; 1:1 – Кварацхелия, 37; 1:2 – Осимхен, 45+3; 2:2 – Анри, 48; 2:3 – Зелински, 55; 2:4 – Лоботка, 65; 2:5 – Политано, 79.

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