Погребняка и Сычева пригласили в команду Мостового

Бывшие форварды сборной России Дмитрий Сычев и Павел Погребняк могут оказаться в команде бойцов из Медиалиги. Об этом сообщил ее куратор, президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

– Состав команды: Александр Мостовой (тренер – прим. «Бомбардира»), Алексей Махно, Мариф Пираев, Вагаб Вагабов, Артур Алибулатов, Кирилл Кроков, Артур Пронин.

– Из футболистов кого-нибудь приглашали?

– Дмитрий Сычев и Павел Погребняк. С ними говорил, но пока ответа от них не получал. В воротах будет играть Александр Фильцов, хорошо знакомый футбольным болельщикам.