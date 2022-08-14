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    Погребняка и Сычева пригласили в команду Мостового

    Бывшие форварды сборной России Дмитрий Сычев и Павел Погребняк могут оказаться в команде бойцов из Медиалиги. Об этом сообщил ее куратор, президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

    – Состав команды: Александр Мостовой (тренер – прим. «Бомбардира»), Алексей Махно, Мариф Пираев, Вагаб Вагабов, Артур Алибулатов, Кирилл Кроков, Артур Пронин.

    – Из футболистов кого-нибудь приглашали?

    Дмитрий Сычев и Павел Погребняк. С ними говорил, но пока ответа от них не получал. В воротах будет играть Александр Фильцов, хорошо знакомый футбольным болельщикам.

    • Сезон Медиалиги еще не стартовал.
    • Среди участников – команда «Бей Беги» Александра Соболева и Георгия Джикии.
    • Сычев и Погребняк играли в Европе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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