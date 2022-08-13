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    Следите за матчем «Зенит» – ЦСКА в нашей текстовой онлайн-трансляции

    В пятом туре чемпионата России «Зенит» примет ЦСКА.

    Матч на «Газпром Арене» начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    • «Зенит» занимает 6-е место в таблице РПЛ после 4 туров, а ЦСКА – 2-е.
    • Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:30
    Комментарии9
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      Рейтинг: +703

      Suvorov51 37 минут назад

      Ну что как и ожидалось БОГДАНЫЧ начал работать с судьями, хотя они заряжены по полной еще с начала чемпионата, пока все идет так как и предполагала помойка, а что будет дальше увидим

      0
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      Рейтинг: +11619

      Вомбат 38 минут назад

      Гол Малкома очень похож, прямо брат-близнец гола Бензема Айнтрахту. Тогда комментатор лучился восторгом, а сегодняшние комментаторы были явно подавлены.

      0
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      Рейтинг: +582

      Sanches65 48 минут назад

      А ничего, что Дивеев на пол корпуса выпрыгнул выше игрока зенита?

      0
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      Рейтинг: +16958

      житель СПб > Sanches65 41 минуту назад

      И ударил локтем по голове, и всем телом - сбил? Это - разрешается правилами? Я думаю, что нет.

      2
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      Рейтинг: +16958

      житель СПб 1 час назад

      Ну что, дорогие спартаковцы?! Вы так любите кричать о подсуживании Зениту. Сейчас Дивеев за 200% нарушение не получил никакого пенальти - хотя должны были судьи это делать. Это так, к слову... А вообще - Федотов выбрал не самую порядочную тактику на игру с Зенитом - с первой минуты ЦСКА ведет очень грязную игру. Да, для результата с Зенитом - это эффективно. Только к футболу не имеет никакого отношения...

      2
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      Рейтинг: +18507

      Persona_non_Grata > житель СПб 34 минуты назад

      Ну что дорогие зенитовцы ?! Вы так любите говорить - если судья не назначил, значит и пенальти не было !!! ))

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      Рейтинг: +16958

      житель СПб > житель СПб 34 минуты назад

      Ошибся! Карточку получил не Дивеев (что было бы справедливо), а Кучаев, который тоже играл очень грубо.

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      Рейтинг: +16958

      житель СПб > Persona_non_Grata 29 минут назад

      Я так не говорю никогда. Я всегда говорю - "Я считаю...". И высказываю свое мнение. Независимо от того, что я считаю - как Вы знаете, бывает у меня разное мнение по разным вопросам. А здесь - для меня все понятно. И речь здесь только о том, что не надо говорить, что все судейство всегда только за Зенит. Это - не так. И сейчас - явный пример.

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      Рейтинг: +7322

      Томик > житель СПб 21 минуту назад

      С цска делайте что хотите. Пусть судят, подсуживают, засуживают кого угодно. Посмеемся.

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