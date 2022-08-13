Следите за матчем «Зенит» – ЦСКА в нашей текстовой онлайн-трансляции

Ну что как и ожидалось БОГДАНЫЧ начал работать с судьями, хотя они заряжены по полной еще с начала чемпионата, пока все идет так как и предполагала помойка, а что будет дальше увидим
В пятом туре чемпионата России «Зенит» примет ЦСКА.
Матч на «Газпром Арене» начнется в 17:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- «Зенит» занимает 6-е место в таблице РПЛ после 4 туров, а ЦСКА – 2-е.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
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