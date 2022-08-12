Турецкий клуб готов арендовать Шомуродова

У нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова появился еще один вариант продолжения карьеры.

«Трабзонспор» хочет взять в аренду 27-летнего футболиста. Турецкий клуб готов заплатить за это 1 миллион евро.

Также интерес к узбеку сохраняет «Болонья».