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    Турецкий клуб готов арендовать Шомуродова

    У нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова появился еще один вариант продолжения карьеры.

    «Трабзонспор» хочет взять в аренду 27-летнего футболиста. Турецкий клуб готов заплатить за это 1 миллион евро.

    Также интерес к узбеку сохраняет «Болонья».

    • Прошлым летом «Рома» купила Шомуродова за 18 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне форвард забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 40 матчах.
    • С 2017 по 2020 год он выступал в РПЛ за «Ростов».

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    Источник: Roma Press

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