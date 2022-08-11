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    Влашич перешел в «Торино» из «Вест Хэма»

    Бывший футболист ЦСКА Никола Влашич перешел в «Торино».

    Туринский клуб арендовал 24-летнего хорвата у «Вест Хэма» до конца сезона с правом выкупа за 15 миллионов евро.

    • Ранее в «Торино» перешел россиянин Алексей Миранчук.
    • Прошлым летом «Вест Хэм» купил Влашича у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 31 матче.

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    Источник: сайт «Торино»

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    Сегодня, 17:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4306

      sobaka120982 2 часа назад

      31 игра и всего пару результатов(((( Никола тебя там не ценят или ты сам так играешь? Ну ведь в ЦСКА ты был Богом, за игрой всего приятно было смотреть

      0
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      Рейтинг: +1489

      ab15488 > sobaka120982 57 минут назад

      в этом и проблема, в ЦСКА его так хвалили, что он поверил в свою исключительность, а игрок то средненький. да и ушел очень некрасиво, возможно карма..

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      Рейтинг: +672

      Сделаны из Дерева 2 часа назад

      Говорил же так себе игрочишка не более - теперь бегать будет туды суды)!!!!

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      Рейтинг: +69255

      insider_retro 2 часа назад

      Коля с папой перемудрили...
      Статус и почёт в ЦСКА променяли на посиделки и перепродажи...

      2
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      Рейтинг: +599

      3meeeD 2 часа назад

      Улыбайся Коля улыбайсЯ

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