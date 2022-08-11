Влашич перешел в «Торино» из «Вест Хэма»

31 игра и всего пару результатов(((( Никола тебя там не ценят или ты сам так играешь? Ну ведь в ЦСКА ты был Богом, за игрой всего приятно было смотреть
Бывший футболист ЦСКА Никола Влашич перешел в «Торино».
Туринский клуб арендовал 24-летнего хорвата у «Вест Хэма» до конца сезона с правом выкупа за 15 миллионов евро.
- Ранее в «Торино» перешел россиянин Алексей Миранчук.
- Прошлым летом «Вест Хэм» купил Влашича у ЦСКА за 30 миллионов евро.
- В дебютном сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 31 матче.