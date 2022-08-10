Лепсая: «Зачем Монтес едет в «Динамо»? Только деньги»

Бывший футбольный функционер Тимур Лепсая объяснил скорый трансфер в «Динамо» защитника Сесара Монтеса.
«Какой стимул ехать Монтесу в «Динамо»? Только деньги. А какой еще стимул?
Но мексиканцы плохо адаптируются в других странах и им нужны большие зарплаты», – сказал Лепсая.
- Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за мексиканца 11 миллионов евро.
- Монтес провел 23 матча за сборную Мексики.
- С национальной командой он выиграл золотой Кубок КОНКАКАФ.
Все трансферы РПЛ лета-2022: защитник Фернандес перешел в Динамо, Локомотив подписал Игнатьева
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»