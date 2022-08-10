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    Лепсая: «Зачем Монтес едет в «Динамо»? Только деньги»

    Бывший футбольный функционер Тимур Лепсая объяснил скорый трансфер в «Динамо» защитника Сесара Монтеса.

    «Какой стимул ехать Монтесу в «Динамо»? Только деньги. А какой еще стимул?

    Но мексиканцы плохо адаптируются в других странах и им нужны большие зарплаты», – сказал Лепсая.

    • Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за мексиканца 11 миллионов евро.
    • Монтес провел 23 матча за сборную Мексики.
    • С национальной командой он выиграл золотой Кубок КОНКАКАФ.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    10.08.2022 23:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +47

      Batyga 1 час назад

      очередной клоун...а-ля БУБНОВ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2093

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Да кто такая эта Лепсая? Знает кто? Слишком много её стало последнее время.

      0
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