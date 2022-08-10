Лепсая: «Зачем Монтес едет в «Динамо»? Только деньги»

Бывший футбольный функционер Тимур Лепсая объяснил скорый трансфер в «Динамо» защитника Сесара Монтеса.

«Какой стимул ехать Монтесу в «Динамо»? Только деньги. А какой еще стимул?

Но мексиканцы плохо адаптируются в других странах и им нужны большие зарплаты», – сказал Лепсая.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за мексиканца 11 миллионов евро.

Монтес провел 23 матча за сборную Мексики.

С национальной командой он выиграл золотой Кубок КОНКАКАФ.

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