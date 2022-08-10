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Лепсая: «Зачем Монтес едет в «Динамо»? Только деньги»

10 августа 2022, 23:22
3

Бывший футбольный функционер Тимур Лепсая объяснил скорый трансфер в «Динамо» защитника Сесара Монтеса.

«Какой стимул ехать Монтесу в «Динамо»? Только деньги. А какой еще стимул?

Но мексиканцы плохо адаптируются в других странах и им нужны большие зарплаты», – сказал Лепсая.

  • Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за мексиканца 11 миллионов евро.
  • Монтес провел 23 матча за сборную Мексики.
  • С национальной командой он выиграл золотой Кубок КОНКАКАФ.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Динамо Монтес Сесар
Комментарии (3)
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664
1660163038
Да кто такая эта Лепсая? Знает кто? Слишком много её стало последнее время.
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Batyga
1660164337
очередной клоун...а-ля БУБНОВ
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neim
1660216348
Мудрый вывод, а главное верный. Ко всем можно применить.
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