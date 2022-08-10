Мама защитника Монтеса попрощалась с ним. Игрок может перейти в «Динамо»

Мама защитника мексиканского «Монтеррея» Сесара Монтеса опубликовала прощальный пост с сыном. Вероятно, он уезжает играть в другую страну.

«Успехов в новом клубе. Буду скучать», – написала мексиканка в социальной сети.

Игрок близок к трансферу в «Динамо».

Монтес провел 23 матча за сборную Мексики.

С национальной командой он выиграл золотой Кубок КОНКАКАФ.

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