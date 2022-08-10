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    Мама защитника Монтеса попрощалась с ним. Игрок может перейти в «Динамо»

    Мама защитника мексиканского «Монтеррея» Сесара Монтеса опубликовала прощальный пост с сыном. Вероятно, он уезжает играть в другую страну.

    «Успехов в новом клубе. Буду скучать», – написала мексиканка в социальной сети.

    • Игрок близок к трансферу в «Динамо».
    • Монтес провел 23 матча за сборную Мексики.
    • С национальной командой он выиграл золотой Кубок КОНКАКАФ.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16498

      ilichkadr 23 минуты назад

      Не иначе Монтесу пятнашку дали!?

      0
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      Рейтинг: +5349

      AtticusFinch 51 минуту назад

      ему на вид лет 16

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