Карпин высказался о возможном совмещении Писаревым работы в «Химках» и сборной России

Карпин, ты же коллега Юрана по сборной России. Что там творится на верхах? Он же отлично отрабатывает как главный тренер Химок. Или "лихие 90тые" возвратились снова?
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вероятном назначении Николая Писарева в «Химки».
- Писарев – помощник Карпина в сборной.
- «Химки» решили уволить Сергея Юрана.
«Совмещение? Все расскажем потом. Если будет, мы обо всем сообщим.
Понимание в данный момент? Если возглавит «Химки», то все расскажем», – сказал Карпин.