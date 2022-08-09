Карпин высказался о возможном совмещении Писаревым работы в «Химках» и сборной России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вероятном назначении Николая Писарева в «Химки».

Писарев – помощник Карпина в сборной.

«Химки» решили уволить Сергея Юрана.

«Совмещение? Все расскажем потом. Если будет, мы обо всем сообщим.

Понимание в данный момент? Если возглавит «Химки», то все расскажем», – сказал Карпин.