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    Карпин высказался о возможном совмещении Писаревым работы в «Химках» и сборной России

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о вероятном назначении Николая Писарева в «Химки».

    • Писарев – помощник Карпина в сборной.
    • «Химки» решили уволить Сергея Юрана.

    «Совмещение? Все расскажем потом. Если будет, мы обо всем сообщим.

    Понимание в данный момент? Если возглавит «Химки», то все расскажем», – сказал Карпин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4116

      Enter2006 18 минут назад

      Карпин, ты же коллега Юрана по сборной России. Что там творится на верхах? Он же отлично отрабатывает как главный тренер Химок. Или "лихие 90тые" возвратились снова?

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      Рейтинг: +25410

      vladimir-7 53 минуты назад

      Тренерский штаб с главным тренером сборной России необходимо распустить, нет и не предвидится никаких игр сборной, а так, содержать бездельников,
      не имеет никакого смысла.

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