Стало известно, какую зарплату просил Варела перед уходом из «Динамо»

Так-то днище, а не игрок.
Защитник Гильермо Варела мог остаться в «Динамо», если бы клуб значительно увеличил его зарплату.
- Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
- Накануне он стал игроком «Фламенго».
- Уругваец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.
«Варела перед уходом из «Динамо» просил у руководства новый контракт с зарплатой более 2 миллионов евро в год.
По предыдущему соглашению уругваец получал меньше 1 миллиона», – сообщает телеграм-канал «Первый спорт».