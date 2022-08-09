Стало известно, какую зарплату просил Варела перед уходом из «Динамо»

Защитник Гильермо Варела мог остаться в «Динамо», если бы клуб значительно увеличил его зарплату.

Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.

Накануне он стал игроком «Фламенго».

Уругваец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.

«Варела перед уходом из «Динамо» просил у руководства новый контракт с зарплатой более 2 миллионов евро в год.

По предыдущему соглашению уругваец получал меньше 1 миллиона», – сообщает телеграм-канал «Первый спорт».