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    Стало известно, какую зарплату просил Варела перед уходом из «Динамо»

    Защитник Гильермо Варела мог остаться в «Динамо», если бы клуб значительно увеличил его зарплату.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Накануне он стал игроком «Фламенго».
    • Уругваец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.

    «Варела перед уходом из «Динамо» просил у руководства новый контракт с зарплатой более 2 миллионов евро в год.

    По предыдущему соглашению уругваец получал меньше 1 миллиона», – сообщает телеграм-канал «Первый спорт».

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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