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    Тихонов – о травме Мозеса: «Для чего Зиньковского брали?»

    Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о травме защитника «Спартака» Виктора Мозеса. Нигериец пропустит шесть месяцев.

    «Конечно, Мозес – это серьeзная кадровая потеря. Однако есть Зиньковский и Игнатов. Потеря серьeзная. Есть Зиньковский. Для чего его брали? Есть шанс закрепиться», – сказал Тихонов.

    • Мозес травмировался в матче с «Уралом» (2:0).
    • Он покидал стадион в Екатеринбурге на костылях.
    • В этом сезоне хавбек забил 2 гола в 4 играх.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11199

      Алексей З 1 час назад

      Игроки есть, только вот их качество несопоставимо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5343

      AtticusFinch 1 час назад

      для лавки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25405

      vladimir-7 1 час назад

      Было заявлено, что Мозес выбыл от четырех до шести НЕДЕЛЬ.

      0
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      Рейтинг: +65

      То ли ещё будет > vladimir-7 1 час назад

      Заявить-то можно, а толку? Эта травма не легче крестов.

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      Рейтинг: +7231

      nik55 > vladimir-7 13 минут назад

      не недель---месяцев

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