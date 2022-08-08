Тихонов – о травме Мозеса: «Для чего Зиньковского брали?»

Игроки есть, только вот их качество несопоставимо.
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о травме защитника «Спартака» Виктора Мозеса. Нигериец пропустит шесть месяцев.
«Конечно, Мозес – это серьeзная кадровая потеря. Однако есть Зиньковский и Игнатов. Потеря серьeзная. Есть Зиньковский. Для чего его брали? Есть шанс закрепиться», – сказал Тихонов.
- Мозес травмировался в матче с «Уралом» (2:0).
- Он покидал стадион в Екатеринбурге на костылях.
- В этом сезоне хавбек забил 2 гола в 4 играх.