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    В «Вулверхэмптоне» отреагировали на информацию об интересе к Шомуродову

    Глава медиадепартамента «Вулверхэмптона» Макс Фитцджеральд опроверг новость о возможном переходе в клуб нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова.

    «Вулверхэмптон» интересуется Шомуродовым? Нет, это неправда», – сказал Фитцджеральд.

    • Прошлым летом «Рома» купила Шомуродова за 18 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне форвард забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 40 матчах.
    • С 2017 по 2020 год он выступал в РПЛ за «Ростов».

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    Источник: Sport24

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