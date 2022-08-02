В «Вулверхэмптоне» отреагировали на информацию об интересе к Шомуродову

Глава медиадепартамента «Вулверхэмптона» Макс Фитцджеральд опроверг новость о возможном переходе в клуб нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова.
«Вулверхэмптон» интересуется Шомуродовым? Нет, это неправда», – сказал Фитцджеральд.
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Глава медиадепартамента «Вулверхэмптона» Макс Фитцджеральд опроверг новость о возможном переходе в клуб нападающего «Ромы» Эльдора Шомуродова.
«Вулверхэмптон» интересуется Шомуродовым? Нет, это неправда», – сказал Фитцджеральд.