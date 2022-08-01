Агент Мойзеса объяснил, почему ЦСКА еще не объявил о переходе бразильца

Фернандо Гарсия, агент защитника «Интернасьонала» Мойзеса, высказался о переговорах с ЦСКА по переходу футболиста.
«Я только вышел из отпуска. Могу лишь сказать, что сделка по переходу Мойзеса из «Интернасьонала» в ЦСКА ещe не завершена, но, думаю, что всe закончится положительно и для футболиста, и для его новой команды.
Мой партнeр Гильерме Миранда согласовывает последние детали», – заявил Гарсия.
- Ожидается, что это будет аренда до конца 2023 года.
- Рыночная стоимость Мойзеса – 1,6 миллиона евро.
- В составе «Интернасьонала» он забил 3 гола и сделал 14 ассистов в 100 матчах.
Источник: Metaratings