Агент Мойзеса объяснил, почему ЦСКА еще не объявил о переходе бразильца

Фернандо Гарсия, агент защитника «Интернасьонала» Мойзеса, высказался о переговорах с ЦСКА по переходу футболиста.

«Я только вышел из отпуска. Могу лишь сказать, что сделка по переходу Мойзеса из «Интернасьонала» в ЦСКА ещe не завершена, но, думаю, что всe закончится положительно и для футболиста, и для его новой команды.

Мой партнeр Гильерме Миранда согласовывает последние детали», – заявил Гарсия.