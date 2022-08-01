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    Агент Мойзеса объяснил, почему ЦСКА еще не объявил о переходе бразильца

    Фернандо Гарсия, агент защитника «Интернасьонала» Мойзеса, высказался о переговорах с ЦСКА по переходу футболиста.

    «Я только вышел из отпуска. Могу лишь сказать, что сделка по переходу Мойзеса из «Интернасьонала» в ЦСКА ещe не завершена, но, думаю, что всe закончится положительно и для футболиста, и для его новой команды.

    Мой партнeр Гильерме Миранда согласовывает последние детали», – заявил Гарсия.

    • Ожидается, что это будет аренда до конца 2023 года.
    • Рыночная стоимость Мойзеса – 1,6 миллиона евро.
    • В составе «Интернасьонала» он забил 3 гола и сделал 14 ассистов в 100 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2608

      Радио1000шумеров 32 минуты назад

      Бабаев с Мовсесьяном - два слоупка, начинают трансферную компанию после старта чемпионата, откуда же сыгранность возьмется, если игроки даже предсезонку с командой не проходили. Зато ЗеБолотного с какой скоростью подписали...

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