Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кьеллини: «Я всегда любил «Реал», даже когда он побеждал меня»

Кьеллини: «Я всегда любил «Реал», даже когда он побеждал меня»

1 августа 2022, 11:52
2

Экс-защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал о своем отношении к «Реалу».

«Я был близок к переходу в «Реал» в 2010 году. Это было очень-очень давно. Тогда клубы не договорились.

Я считаю, что мне повезло провести почти всю карьеру в «Ювентусе», хотя «Реал», конечно, фантастический клуб – это видно издалека.

Я всегда любил его, даже когда он побеждал меня», – заявил 37-летний футболист.

  • Кьеллини провел в «Ювентусе» 17 сезонов.
  • Он забил 36 голов и сделал 25 ассистов в 561 матче.
  • Этим летом итальянец на правах свободного агента ушел в «Лос-Анджелес».

Еще по теме:
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС 4
Источник: Marca
Испания. Примера США. МЛС Реал Ювентус Лос-Анджелес Кьеллини Джорджо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Maxi_7
1659345901
Стокгольмский синдром подъехал). Ну а кроме шуток - Кьеллини великий, вне всяких сомнений, уважение.
Ответить
Psih86
1659347464
Дааа, мозгами футболисты не одарены, даже иностранцы...
Ответить
Главные новости
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
1
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
1
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
13
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
7
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Все новости
Все новости
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
Вчера, 22:22
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
Вчера, 21:21
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
Вчера, 19:40
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
Вчера, 18:43
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
Вчера, 17:59
6
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
Вчера, 17:26
3
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
Вчера, 16:29
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
Вчера, 13:47
1
Фото«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
Вчера, 11:57
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
Вчера, 11:44
2
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
Вчера, 10:46
4
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
1 сентября
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
1 сентября
3
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
1 сентября
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
1 сентября
«Атлетико» принял решение по Альваресу
1 сентября
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
1 сентября
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
1 сентября
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
1 сентября
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
1 сентября
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
31 августа
8
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
31 августа
1
Захаряна обвинили в непрофессионализме
31 августа
2
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
31 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+