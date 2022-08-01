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    Кьеллини: «Я всегда любил «Реал», даже когда он побеждал меня»

    Экс-защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал о своем отношении к «Реалу».

    «Я был близок к переходу в «Реал» в 2010 году. Это было очень-очень давно. Тогда клубы не договорились.

    Я считаю, что мне повезло провести почти всю карьеру в «Ювентусе», хотя «Реал», конечно, фантастический клуб – это видно издалека.

    Я всегда любил его, даже когда он побеждал меня», – заявил 37-летний футболист.

    • Кьеллини провел в «Ювентусе» 17 сезонов.
    • Он забил 36 голов и сделал 25 ассистов в 561 матче.
    • Этим летом итальянец на правах свободного агента ушел в «Лос-Анджелес».

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1840

      Maxi_7 4 минуты назад

      Стокгольмский синдром подъехал).
      Ну а кроме шуток - Кьеллини великий, вне всяких сомнений, уважение.

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