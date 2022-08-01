Кьеллини: «Я всегда любил «Реал», даже когда он побеждал меня»

Экс-защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассказал о своем отношении к «Реалу».
«Я был близок к переходу в «Реал» в 2010 году. Это было очень-очень давно. Тогда клубы не договорились.
Я считаю, что мне повезло провести почти всю карьеру в «Ювентусе», хотя «Реал», конечно, фантастический клуб – это видно издалека.
Я всегда любил его, даже когда он побеждал меня», – заявил 37-летний футболист.
- Кьеллини провел в «Ювентусе» 17 сезонов.
- Он забил 36 голов и сделал 25 ассистов в 561 матче.
- Этим летом итальянец на правах свободного агента ушел в «Лос-Анджелес».
Источник: Marca