РПЛ. «Ростов» победил «Химки» благодаря голу Комличенко

«Ростов» с минимальным счетом обыграл «Химки» в домашнем матче 3-го тура РПЛ.

Единственный гол на 40-й минуте забил Николай Комличенко. Он отличился в третьей игре подряд, во всех случаях ему ассистировал Даниил Уткин.

Команда Валерия Карпина набрала пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Химки» идут строчкой ниже (4 очка).

Россия. РПЛ. 3-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Комличенко, 40.

Удаления: Прохин, 79 – нет.

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