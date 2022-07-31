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    РПЛ. «Ростов» победил «Химки» благодаря голу Комличенко

    «Ростов» с минимальным счетом обыграл «Химки» в домашнем матче 3-го тура РПЛ.

    Единственный гол на 40-й минуте забил Николай Комличенко. Он отличился в третьей игре подряд, во всех случаях ему ассистировал Даниил Уткин.

    Команда Валерия Карпина набрала пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Химки» идут строчкой ниже (4 очка).

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Комличенко, 40.

    Удаления: Прохин, 79 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:01
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +16712

      paracetamol 1 час назад

      Мужики, чего народу на стадионе мало было? Игра хорошая.

      0
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      ...
      Рейтинг: +19529

      derrik2000 > paracetamol 1 час назад

      FAN-ID в действии... (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Ростов 2019 1 час назад

      С Победой парни !!! Полёт нормальный !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25964

      slavutiq70 1 час назад

      С победой Ростов !!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8437

      GoLenaStop 1 час назад

      Начало матча не удивило ничем, все - как обычно.
      Мог начать уборочную страду Ростельмаш, также могли наХимичить гости.
      Доигрались до гола заслуженного.
      Второй тайм - это уже открытая битва, но удаление - левое.
      Последние 10 минут -
      это фирменное воскресное блюдо от Ростсельмаша, подаётся с валидолом...
      Ну хоть так...
      Спасибо командам за интригу.
      Спасибо за первую победу, Ростсельмаш!
      С ув.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1849

      nominum 1 час назад

      Толчок Комличенко - не толчок. Так, касание спины. У Дзюбы, к примеру, вообще половину голов тогда надо отменять.

      2
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      ...
      Рейтинг: +14654

      Fusballer > nominum 1 час назад

      Дзюба первый в РПЛ по пиханию, игре руками, толчкам.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1849

      nominum 1 час назад

      Впервые вижу такие пустые трибуны в Ростове. Позор тем, кто Fan ID придумал.

      5
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      Рейтинг: +19529

      derrik2000 1 час назад

      Хороший заголовок.
      Именно "победил благодаря голу".
      В остальном практически равная игра: 1-й тайм за Ростовом безоговорочно, 2-й - так же безоговорочно за Химками.
      Смотреть было очень интересно и совершенно не жалко затраченного на просмотр времени.
      Спасибо командам.
      Спасибо Карпину и Юрану.

      2
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      Рейтинг: +3935

      Enter2006 > derrik2000 1 час назад

      По сути друзья схлестнулись... Эхх, верните мне 90тые! )) Я даже не удивлюсь, если Карпин с Юраном после этой игры по пивку выпили.

      1
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      Рейтинг: -269

      vsespartak01 1 час назад

      РОСТОВ С ПОБЕДОЙ!

      2
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      Рейтинг: +65755

      portero 1 час назад

      Но физика игроков Ростова мовсем никакая, похоже Карпуша им жрать не даёт.....

      1
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      Рейтинг: +5064

      ySS 1 час назад

      С победой, земляки!
      Хотя я и в меньшинстве, которое считает,что толкать руками соперника нельзя)

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