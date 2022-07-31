РПЛ. «Ростов» победил «Химки» благодаря голу Комличенко

Мужики, чего народу на стадионе мало было? Игра хорошая.
«Ростов» с минимальным счетом обыграл «Химки» в домашнем матче 3-го тура РПЛ.
Единственный гол на 40-й минуте забил Николай Комличенко. Он отличился в третьей игре подряд, во всех случаях ему ассистировал Даниил Уткин.
Команда Валерия Карпина набрала пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Химки» идут строчкой ниже (4 очка).
Россия. РПЛ. 3-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Химки – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Комличенко, 40.
Удаления: Прохин, 79 – нет.