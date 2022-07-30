Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    «Зенит» не проигрывает московским командам в РПЛ 15 матчей подряд. Это рекорд

    «Зенит» на своем поле разгромил «Локомотив» со счетом 5:0 в третьем туре РПЛ.

    Петербуржцы не проигрывают московским командам в чемпионате 15 матчей подряд – десять побед и пять ничьих.

    Это новый клубный рекорд «Зенита».

    За всю историю турнира только у «Спартака» была более длительная серия без поражений против команд из Москвы – 29 матчей подряд в период с 1992 по 1995 год.

    «Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

    Новости по теме
    Смородская назвала причину разгромного поражения «Локомотива» от «Зенита» 2
    «Заявка на стартовый состав». Семак – об игре Бакаева с «Локомотивом»
    Баринов извинился за разгром от «Зенита» 6
    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:52
    Комментарии5
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11