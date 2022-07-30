«Зенит» не проигрывает московским командам в РПЛ 15 матчей подряд. Это рекорд

«Зенит» на своем поле разгромил «Локомотив» со счетом 5:0 в третьем туре РПЛ.

Петербуржцы не проигрывают московским командам в чемпионате 15 матчей подряд – десять побед и пять ничьих.

Это новый клубный рекорд «Зенита».

За всю историю турнира только у «Спартака» была более длительная серия без поражений против команд из Москвы – 29 матчей подряд в период с 1992 по 1995 год.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол