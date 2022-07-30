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    Варела сбежал из «Динамо» из-за давления агентов («Матч ТВ»)

    Появились новые подробности ухода защитника Гильермо Варелы из «Динамо».

    В разговорах со знакомыми 29-летний футболист объяснял свое решение сбежать из команды советами агентов.

    При этом уругваец был удивлен негативной реакцией из России – ему пришлось ограничить комментарии в соцсетях на фоне получения множества эмодзи крысы.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Его контракт с клубом истекает в 2023 году.
    • Ожидается, что игрок перейдет во «Фламенго».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +11247

      Алексей З 1 час назад

      Поновой что-ли ?
      Да оставьте его в покое.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1859

      fakeid 2 часа назад

      про крысу сильно)

      1
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