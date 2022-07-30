Варела сбежал из «Динамо» из-за давления агентов («Матч ТВ»)

Появились новые подробности ухода защитника Гильермо Варелы из «Динамо».

В разговорах со знакомыми 29-летний футболист объяснял свое решение сбежать из команды советами агентов.

При этом уругваец был удивлен негативной реакцией из России – ему пришлось ограничить комментарии в соцсетях на фоне получения множества эмодзи крысы.