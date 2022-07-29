В 2Drots объяснили, почему отказались от Жиркова, Погребняка, Мамаева

Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов сообщил, что клубу предлагали подписать экс-игроков сборной России.

– По нашей информации, вам предлагали подписать Павла Мамаева. Правда?

– Да, нам это предлагали наши спонсоры. Был разговор про нескольких именитых игроков: Павла Мамаева, Юрия Жиркова, Павла Погребняка, Евгения Алдонина, Дениса Ткачука. Нам дали на выбор, кого можно пригласить. Я понимаю, что это опытные люди, но я считаю, что приглашать на одну игру – неправильно. Эти игроки были на выбор конкретно под Кубок России.

– Почему отказались?

– Я не знаю в какой они форме. Про своих футболистов я знаю все: где они играют, у кого какая нагрузка, кто сколько сможет пробежать. А про этих я не знаю, когда они последний раз в футбол играли. Да, они качественные, но мы долго про них не слышали. Если бы нам предлагали подписать с ними долгосрочный контракт, можно было бы обговорить. Но нам их предлагали только на одну игру.

2Drots в августе сыграет в Кубке России.

Команда – чемпион 1-го сезона Медийной футбольной лиги.

Кузнецов – бывший игрок сборной России.

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