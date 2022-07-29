Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    В 2Drots объяснили, почему отказались от Жиркова, Погребняка, Мамаева

    Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов сообщил, что клубу предлагали подписать экс-игроков сборной России.

    – По нашей информации, вам предлагали подписать Павла Мамаева. Правда?

    – Да, нам это предлагали наши спонсоры. Был разговор про нескольких именитых игроков: Павла Мамаева, Юрия Жиркова, Павла Погребняка, Евгения Алдонина, Дениса Ткачука. Нам дали на выбор, кого можно пригласить. Я понимаю, что это опытные люди, но я считаю, что приглашать на одну игру – неправильно. Эти игроки были на выбор конкретно под Кубок России.

    – Почему отказались?

    – Я не знаю в какой они форме. Про своих футболистов я знаю все: где они играют, у кого какая нагрузка, кто сколько сможет пробежать. А про этих я не знаю, когда они последний раз в футбол играли. Да, они качественные, но мы долго про них не слышали. Если бы нам предлагали подписать с ними долгосрочный контракт, можно было бы обговорить. Но нам их предлагали только на одну игру.

    • 2Drots в августе сыграет в Кубке России.
    • Команда – чемпион 1-го сезона Медийной футбольной лиги.
    • Кузнецов – бывший игрок сборной России.

    Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

    Новости по теме
    Глушаков рассказал, чем «Химки» будут заниматься в поезде на матч с «Ростовом»
    Федотов: «В матче с «Уралом» в ворота «Краснодара» ошибочно не назначили пенальти» 1
    Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Урал» – «Краснодар». На него впервые пускали только по Fan ID 2
    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:36
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4554

      Беспонтий 11 минут назад

      дима дима
      ты просто ссышь крутых парней
      за внезапно свалившееся "дело всей жизни" побаиваешься
      придут и уйдут
      непременно насрут
      а ты тут останешься

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11