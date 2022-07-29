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  • В 2Drots объяснили, почему отказались от Жиркова, Погребняка, Мамаева

В 2Drots объяснили, почему отказались от Жиркова, Погребняка, Мамаева

29 июля 2022, 19:36
3

Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов сообщил, что клубу предлагали подписать экс-игроков сборной России.

– По нашей информации, вам предлагали подписать Павла Мамаева. Правда?

– Да, нам это предлагали наши спонсоры. Был разговор про нескольких именитых игроков: Павла Мамаева, Юрия Жиркова, Павла Погребняка, Евгения Алдонина, Дениса Ткачука. Нам дали на выбор, кого можно пригласить. Я понимаю, что это опытные люди, но я считаю, что приглашать на одну игру – неправильно. Эти игроки были на выбор конкретно под Кубок России.

– Почему отказались?

– Я не знаю в какой они форме. Про своих футболистов я знаю все: где они играют, у кого какая нагрузка, кто сколько сможет пробежать. А про этих я не знаю, когда они последний раз в футбол играли. Да, они качественные, но мы долго про них не слышали. Если бы нам предлагали подписать с ними долгосрочный контракт, можно было бы обговорить. Но нам их предлагали только на одну игру.

  • 2Drots в августе сыграет в Кубке России.
  • Команда – чемпион 1-го сезона Медийной футбольной лиги.
  • Кузнецов – бывший игрок сборной России.

Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Жирков Юрий Мамаев Павел Погребняк Павел
Комментарии (3)
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Беспонтий
1659113240
дима дима ты просто ссышь крутых парней за внезапно свалившееся "дело всей жизни" побаиваешься придут и уйдут непременно насрут а ты тут останешься
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Ганнибал Лектор
1659117055
Не убедил. Юрий Валентиныч в ЛЮБОМ состоянии, даже с самого лютого похмелья играет наголову выше половины РПЛ
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paracetamol
1659123812
Мамаев в 3аDrots не пойдет!"
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